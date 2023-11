Rapina a mano armata sventata a Tricase: arresto in diretta

Rapina a mano armata sventata a Tricase: questo l’episodio che ha tenuto in ansia la comunità ieri sera. Un giovane armato di coltello ha tentato di rapinare una tabaccheria, ma è stato prontamente fermato dai carabinieri.

Svolgimento Ieri sera a Tricase, tranquilla cittadina salentina, si è verificato un episodio che ha spezzato la routine serale. Un 24enne di Specchia, armato di coltello, ha fatto irruzione in una tabaccheria situata in via Roberto Caputo, minacciando la titolare e sottraendo il denaro dalla cassa. La rapina a mano armata, però, non è andata a buon fine.

Mentre il giovane tentava la fuga, due cittadini hanno avuto il coraggio di inseguirlo, rallentandone la corsa e dando il tempo ai carabinieri di intervenire. I militari, passando per caso nella zona, hanno prontamente reagito all’allarme lanciato, riuscendo a bloccare il malvivente.

Impatto sulla Comunità La rapina a mano armata sventata a Tricase non è un episodio isolato. La zona ha assistito negli ultimi tempi a una serie di assalti ai danni delle attività commerciali locali, creando un clima di preoccupazione tra gli abitanti. Questo intervento tempestivo delle forze dell’ordine rappresenta un importante segnale di sicurezza per la comunità.

Conclusione La prontezza dei carabinieri e il coraggio dei cittadini hanno sventato un pericoloso episodio criminale. Questa vicenda dimostra l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e popolazione nel mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.