La Statale della morte, all’alba ancora un incidente sulla SS100: tra la vita e la morte un conducente

Ancora una volta, la Statale 100 si tinge di rosso a causa di un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di oggi. Uno scontro violento tra un camion e un furgone ha lasciato un ferito grave, riportando alla mente l’incidente fatale che ha stroncato la vita di quattro uomini.

L’incidente di oggi ha avuto luogo intorno alle 5.15 del mattino, in prossimità della località San Basilio, sulla Statale 100 nei pressi di Mottola. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma ciò che è certo è che i due veicoli, un camion e un furgone, sono entrati in collisione con conseguenze devastanti.

Il conducente del furgone, purtroppo, è stato il più colpito nell’impatto. Le condizioni del conducente sono state valutate come così gravi da richiedere un trasporto d’urgenza in ospedale con codice rosso. Attualmente, gli inquirenti stanno lavorando per stabilire le cause esatte dell’incidente e se ci siano eventuali responsabilità da attribuire.

Questo tragico episodio giunge a meno di 24 ore dallo sconvolgente incidente in cui hanno perso la vita quattro militari lungo la medesima tratta della statale.

Il fatto che due tragedie così gravi siano avvenute in così breve successione ha messo in allarme le autorità locali e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza della statale in questione. E sul quel tratto troppe vite, troppe famiglie sono state sterminate. Quante ancora dovranno essere piante per attuare una vera messa in sicurezza di quel maledetto tratto stradale?