Blitz anticrimine nella BAT: 12 arresti e maggiore sicurezza

ANDRIA – Nell’ambito della campagna “Intensificata la Sicurezza in Puglia”, le forze di polizia hanno realizzato un’operazione imponente nella provincia Bat. Questa iniziativa segue i rinforzi alla Questura di Andria, un piano strategico avviato dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per contrastare la criminalità locale.

Le operazioni hanno portato a 12 arresti e alla redazione di 286 verbali per infrazioni stradali, segno tangibile dell’impegno delle forze dell’ordine.

Il Dettaglio delle Operazioni a Andria

Particolarmente intensi sono stati i pattugliamenti in aree chiave di Andria, come il quartiere “San Valentino” e la zona “P.I.P.”, nonché l’intero agro andriese. Queste attività sono state supportate dal IX Reparto Volo di Bari-Palese, con l’utilizzo di un elicottero per sorvolare le aree.

Le operazioni hanno portato al ritrovamento di 9 veicoli rubati, restituiti ai legittimi proprietari, oltre a 18 sequestri di veicoli, 149 verbali per infrazioni stradali, 3 arresti, e 21 denunce a piede libero. Inoltre, sono stati sequestrati armi e sostanze stupefacenti.

Operazioni Estese in Tutta la Provincia

Queste misure si estendono ben oltre Andria, coprendo l’intera provincia di Barletta Andria Trani. Nei comuni di Barletta, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Trani e Bisceglie, le forze dell’ordine hanno effettuato centinaia di controlli, identificando migliaia di persone e controllando numerosi veicoli. Queste azioni hanno portato a diversi arresti, denunce, sequestri di veicoli e ritiro di documenti.

In conclusione, la campagna “Intensificata la Sicurezza in Puglia” ha mostrato risultati significativi nella lotta alla criminalità e nel rafforzamento della sicurezza stradale. Queste operazioni sono un esempio lampante di come la collaborazione tra diverse forze di sicurezza possa portare a risultati concreti e tangibili.