In Puglia, la situazione degli alberi nelle città capoluogo è preoccupante. Secondo Coldiretti Puglia, basandosi sui dati ISTAT, si stimano solamente 145mila alberi urbani, un numero insufficiente per affrontare efficacemente l’inquinamento atmosferico e i sempre più gravi effetti dei cambiamenti climatici.

Puglia: urgente necessità di più alberi nelle città per combattere l’inquinamento

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, l’organizzazione sottolinea l’urgenza di un intervento strutturale per incrementare il verde nelle aree urbane.

Il 47% dei cittadini considera l’inquinamento dell’aria come la principale emergenza ambientale. È quindi fondamentale ripensare lo sviluppo urbano, promuovendo la diffusione del verde pubblico e privato, e scegliendo alberi adatti alle specifiche condizioni climatiche ed ambientali locali.

Gli alberi, infatti, giocano un ruolo cruciale nell’assorbimento delle polveri sottili: una pianta adulta può ‘mangiare’ dai 100 ai 250 grammi di polveri all’anno, e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog annualmente.

In Puglia, la maggior parte delle città possiede meno di 10 metri quadrati di verde pro capite. Questa scarsità di aree verdi è particolarmente critica in città come Barletta, Foggia, Andria, Brindisi, Lecce, Trani e Taranto, dove la dotazione di verde pubblico è estremamente limitata.

La legge 10 del 2013 impone ai Comuni con oltre 15mila abitanti di piantare un albero per ogni nuovo nato, ma più della metà dei capoluoghi di provincia non rispetta ancora questa normativa.

I cambiamenti climatici hanno un impatto negativo anche sul valore dei terreni, con una possibile perdita tra il 34 e il 60% nei prossimi decenni a causa dell’innalzamento delle temperature. Questo minaccia non solo i redditi agricoli ma aumenta anche la domanda di acqua per l’irrigazione.

Fortunatamente, l’Italia è all’avanguardia nella lotta allo smog e ai cambiamenti climatici, grazie alla proroga del bonus verde. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stanziato 330 milioni di euro per la forestazione urbana, consentendo la piantumazione di 6,6 milioni di alberi e la tutela delle aree verdi esistenti, un passo fondamentale per preservare e valorizzare la biodiversità e i processi ecologici.

