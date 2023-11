Mobilitazione a Taranto: Sindacati in azione per l’ex Ilva

Mobilitazione a Taranto è l’argomento centrale di oggi, con i sindacati Fim, Fiom e Uilm che indicono un’assemblea critica presso l’ex stabilimento Ilva per discutere azioni future e richieste al governo.

Mobilitazione a Taranto diventa il fulcro di un’importante giornata per i lavoratori dello stabilimento siderurgico ex Ilva.

I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno convocato un’assemblea essenziale, seguita da un corteo, per discutere e decidere le prossime azioni di mobilitazione.

Questo incontro, seguendo la linea dell’incontro del 20 ottobre a Palazzo Chigi, potrebbe portare a uno sciopero di tutto il gruppo entro il 23 novembre.

Questo evento rivela una situazione di crescente tensione e la necessità di interventi concreti. Il socio di maggioranza ArcelorMittal si trova davanti a una scelta critica: partecipare alla ricapitalizzazione di emergenza per assicurare le forniture di gas e affrontare le immediate esigenze di liquidità dello stabilimento.

Richieste dei Sindacati e Ruolo del Governo

Nell’assemblea di mobilitazione a Taranto, i sindacati mirano a delineare un piano d’azione per sensibilizzare ulteriormente il governo. Valerio D’Alò, responsabile nazionale Siderurgia della Fim Cisl, ha enfatizzato l’importanza di trasparenza nelle trattative con ArcelorMittal, esprimendo la necessità di un rilancio complessivo, non solo di soluzioni temporanee come gli ammortizzatori sociali.

Francesco Brigati, segretario della Fiom Cgil ionica, ha poi aggiunto che in assenza di un dialogo costruttivo con il Governo Meloni, le mobilitazioni continueranno, con l’obiettivo di prevenire la chiusura dello stabilimento e garantire un futuro sostenibile per i lavoratori e l’ambiente.

Impatto e Prospettive Future

La mobilitazione a Taranto non è solo una questione locale; riflette temi nazionali di lavoro, ambiente e transizione ecologica. Gli occhi sono puntati su questo evento, poiché le decisioni prese potrebbero avere ripercussioni significative per l’intero settore siderurgico italiano e per la comunità di Taranto.

In conclusione, la mobilitazione a Taranto rappresenta un momento cruciale non solo per i lavoratori dello stabilimento ex Ilva, ma anche per il dialogo tra sindacati, industria e governo. Le decisioni prese oggi potrebbero definire il futuro dell’industria siderurgica in Italia e il benessere dei lavoratori e delle comunità locali.