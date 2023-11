A San Nicandro Garganico, la comunità è in ansia per la scomparsa di Giuseppe Pertosa, un anziano di 81 anni, disperso nel bosco ‘Spinapulci’. Il signor Pertosa è uscito ieri, 16 novembre 2023, per una raccolta di funghi, ma non ha fatto ritorno, scatenando la preoccupazione di familiari e amici.

San Nicandro Garganico: ricerche in corso per anziano scomparso nel bosco

Le ricerche sono scattate immediatamente, coinvolgendo Soccorso Alpino, vigili del fuoco, nucleo cinofili, carabinieri, protezione civile e volontari. L’obiettivo è scandagliare ogni angolo del bosco Spinapulci, un’area impervia e difficile da percorrere. La macchina organizzativa per la ricerca si è messa in moto a partire dal ritrovamento della sua auto, lasciata vicino alla zona boschiva.

L’ipotesi prevalente è che l’anziano signore possa aver perso l’orientamento, allontanandosi dal punto di partenza. La preoccupazione cresce man mano che passano le ore, con familiari e concittadini che attendono con ansia ogni aggiornamento.

Questo episodio mette in luce la fragilità e i rischi associati alle attività solitarie in aree boschive, specialmente per gli anziani. Le squadre di ricerca, con il supporto di tecnologie avanzate e cani addestrati, stanno facendo tutto il possibile per ritrovare il signor Pertosa il prima possibile, dando speranza alla comunità di San Nicandro Garganico.

Ambra Radaelli