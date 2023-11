IRREGOLARITÀ IGIENICHE E STRUTTURALI NEI RISTORANTI E NELLE MENSE SCOLASTICHE DI TARANTO: INTERVENTO DEL NAS

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Taranto hanno intensificato le attività di controllo presso i centri di cottura delle mense scolastiche e le aziende di ristorazione e catering.

I controlli, condotti con la collaborazione del personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Taranto, hanno rivelato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali sia nel capoluogo jonico che nei comuni limitrofi.

Le verifiche, volte a garantire la tutela dei consumatori, hanno portato alla chiusura immediata di tre ristoranti, un deposito di alimenti, un bar e una mensa scolastica. Sono stati sequestrati oltre 300 kg di alimenti scaduti o privi della documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità. Inoltre, sono state contestate violazioni di natura amministrativa per diverse migliaia di euro.

L’intervento dei Carabinieri del NAS si inserisce in un quadro di vigilanza e controllo volto a garantire la sicurezza e la correttezza delle attività di ristorazione, soprattutto in contesti sensibili come le mense scolastiche, dove la salute degli studenti è prioritaria.

L’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per garantire che gli esercizi commerciali interessati rispettino gli standard igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa vigente.

Si invita la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni di rischio o irregolarità nelle attività di ristorazione al fine di contribuire a una sorveglianza efficace e al mantenimento degli standard di sicurezza alimentare.

AC