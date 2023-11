Tragedia sulla Provinciale: ciclista perde la vita in un incidente

Un terribile incidente ha scosso la Provinciale che collega Carmiano a Novoli, lasciando dietro di sé una tragica perdita.

La vittima, identificata come Babacar Beye, un uomo senegalese di 39 anni, è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da un’auto di marca Fiat 600, guidata da una donna di Carmiano. Nell’abitacolo c’erano anche il marito e il figlio minore della conducente.

L’incidente è avvenuto in direzione Carmiano, non lontano dall’istituto religioso “Li Sala”. Nonostante gli sforzi dei sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, purtroppo le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e la sua vita non ha potuto essere salvata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Campi Salentina per eseguire i rilievi e stabilire la dinamica dell’accaduto.

Questa tragedia rappresenta un duro colpo per la comunità locale e sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme del codice della strada. Le autorità stanno indagando per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica perdita e se ci siano responsabilità da attribuire.

AC