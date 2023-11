“Matteo” è il titolo dell’album di debutto di Matteo Bocelli

Milano. Dopo il suo primo singolo “Fall on me” con il padre Andrea Bocelli e dopo quello solista “Solo”, Matteo Bocelli pubblica l’album d’esordio “Matteo” con 12 brani cantati in inglese e in italiano che si avvale della scrittura e della produzione di star internazionali, tra cui Ed Sheeran e il fratello Matthew.

«Come i fratelli Sheeran sono cresciuto in una famiglia in cui la musica era centrale nelle nostre vite – ha affermato – Ed e Matthew hanno scritto la canzone, ma sembra che l’abbiano scritta appositamente per me. Lavorare con loro è stato un privilegio».

Apripista dell’album è stato “For you” co-scritto dallo stesso Matteo: nel video del brano si vede Matteo in una dining room americana mentre osserva l’evolversi della relazione di una giovane coppia, dai primi momenti di infatuazione a liti appassionate, fino a una dolorosa separazione.

Matteo Bocelli ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 6 anni e ha debuttato all’età di 18 al Teatro Colosseo di Roma, ma è nel 2018 che la sua voce raggiunge il grande pubblico con il duetto inglese/italiano “Fall on me” scritto e cantato per l’album “Sì” del padre Andrea: la canzone, che è diventata la colonna sonora de “Lo schiaccianoci e i quattro regni” di Disney, ha raggiunto oltre 300 milioni di stream globali.

«A casa, fin da quando eravamo bambini, mio padre Andrea abbassava sempre il volume quando si trattava di musica che non fosse opera».

Matteo Bocelli ha rilasciato diversi singoli di successo come “Tempo”, che è stato scelto per la campagna pubblicitaria della Fiat 500 elettrica La Prima By Bocelli, “Until she’s gone” con Sebastián Yatra, “Close”, “Dimmi” co-scritto con Mamhood, il suo primo singolo “Solo” che ha macinato oltre dieci milioni di stream globali fino all’ultimo singolo “Fasi”.

Matteo ha anche collaborato con Tom Holkenborg per la colonna sonora “Cautionary tale” del film “Three thousand years of longing” in cui ha recitato a fianco di Idris Elba e Tilda Swinton.

Di recente Matteo ha inoltre registrato la colonna sonora “Anime imperfette” per la serie americana “Scratch” di Netflix.

Applausi a scena aperta per Matteo Bocelli al teatro San Babila di Milano e al teatro Ghione di Roma per le due italiane del tour mondiale “A night with Matteo”; in un’atmosfera intima e coinvolgente l’artista, accompagnato sul palco da Valerio Carboni e un quartetto d’archi, ha alternato i suoi brani (da “Tempo” all’ultimo singolo “Fasi”, senza dimenticare “Chasing stars”) alle canzoni che hanno influenzato la sua vita fin da bambino, come lui stesso ha raccontato, tra cui “She” e “Caruso”.

Durante il live di Milano non è mancata una grande sorpresa: sulle note di “Perfect symphony” Andrea Bocelli ha accompagnato Matteo al pianoforte (mentre su “Fall on me” con Matteo al piano i ruoli si sono invertiti raccontando così una storia senza tempo in cui la musica è sempre stata protagonista).

Le due date di Matteo Bocelli a Milano e Roma sono state inserite in un tour di 30 date che sta toccando 12 Paesi, tra cui gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi, e che si concluderà il 21 dicembre alla Dubai Opera. E mentre è sempre più richiesto dai grandi brand internazionali (Matteo è protagonista in questi giorni della nuova campagna Guess), vengono già annunciati nuovi appuntamenti live nel 2024 che lo vedranno impegnato oltre che in Europa, anche in Australia, Asia e Sud America.