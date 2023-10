BRINDISI – Un viaggio in treno non come gli altri. N.N., 45enne laziale, è stato fermato e arrestato dalla Polizia Ferroviaria e dalla Squadra Mobile di Brindisi. Aveva con sé due chili di marijuana, nascosti in valigia.

Brindisi: uomo arrestato con 2 chili di marijuana alla stazione

Proveniente dal Nord Italia, l’uomo ha raggiunto Brindisi in treno. Al suo arrivo, però, il nervosismo lo ha tradito. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, avvertendo qualcosa di strano, hanno controllato il suo bagaglio. Hanno scoperto quattro involucri termosaldati pieni di marijuana.

Brindisi: uomo arrestato con 2 chili di marijuana alla stazione

Questo carico, se non intercettato, avrebbe potuto approvvigionare le piazze di spaccio locali. Dopo le procedure standard, N.N. è stato portato alla casa circondariale di Brindisi, in attesa di giudizio.