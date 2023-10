Oggi Trotto speciale all’Ippodromo Paolo VI

Nuovo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 17 ottobre a partire dalle 14.45 con sette corse in programma.

La prova più qualitativa è la terza, il premio “Deledda”, che vedrà al via otto cavalli di categoria E alle prese sulla distanza del miglio.

Bithia Di Casei e Bondjamesbond Gar monopolizzano il pronostico per lestezza al via, categoria alla portata e condizione atletica ottimale, soprattutto per il secondo reduce da tre successi consecutivi.

Sia Bithia Di Casei, interpretata da Luigi Cimmino, sia Bondjamesbond Gar, affidato a Cosimo Fiore, possono contate sullo scatto iniziale davvero notevole, pertanto si presume che chi riuscirà ad assumere l’iniziativa possa mettere un’ipoteca sulla vittoria.



Chiaramente sarà determinante anche la spesa iniziale per la conquista della leadership, e che vede Bithia Di Casei leggermente avvantaggiata dalla sistemazione all’interno dell’avversario dichiarato.

Un’altra cavalla in grande ordine è America As, guidata ed allenata da Antonio Marseglia, la quale si avvierà dallo steccato in prima fila, resterà a guardare gli eventi sperando in lotte premature per piazzare la sua violenta progressione ai 600 finali.

Piuttosto compatta la concorrenza, nella quale ci sono cavalli in buona forma come Byron Di Poggio, Bombardino Font e Carbonado.

Poca forma, ma potenziale da vendere per Zio Marco e Corsaro Wf, obbligati ad invertire il trend recente per ritornare nuovamente competitivi.

Nuovo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 17 ottobre a partire dalle 14.45 con sette corse in programma.

La prova più qualitativa è la terza, il premio “Deledda”, che vedrà al via otto cavalli di categoria E alle prese sulla distanza del miglio.

Bithia Di Casei e Bondjamesbond Gar monopolizzano il pronostico per lestezza al via, categoria alla portata e condizione atletica ottimale, soprattutto per il secondo reduce da tre successi consecutivi.

Sia Bithia Di Casei, interpretata da Luigi Cimmino, sia Bondjamesbond Gar, affidato a Cosimo Fiore, possono contate sullo scatto iniziale davvero notevole, pertanto si presume che chi riuscirà ad assumere l’iniziativa possa mettere un’ipoteca sulla vittoria.



Chiaramente sarà determinante anche la spesa iniziale per la conquista della leadership, e che vede Bithia Di Casei leggermente avvantaggiata dalla sistemazione all’interno dell’avversario dichiarato.

Un’altra cavalla in grande ordine è America As, guidata ed allenata da Antonio Marseglia, la quale si avvierà dallo steccato in prima fila, resterà a guardare gli eventi sperando in lotte premature per piazzare la sua violenta progressione ai 600 finali.

Piuttosto compatta la concorrenza, nella quale ci sono cavalli in buona forma come Byron Di Poggio, Bombardino Font e Carbonado.

Poca forma, ma potenziale da vendere per Zio Marco e Corsaro Wf, obbligati ad invertire il trend recente per ritornare nuovamente competitivi.