La quiete di Vieste è stata nuovamente scossa da una sparatoria a Vieste. Questa mattina, un allevatore 44enne con precedenti penali, è stato colpito a colpi di pistola davanti a una nota macelleria, situata a breve distanza dal comando della polizia locale.

La vittima, dopo aver parcheggiato, è stata sorpresa da un violento agguato: quattro colpi, che l’hanno ferita alle gambe e a una spalla. La rapidità dell’attacco ha permesso all’aggressore di fuggire indisturbato dalla scena.

Vieste: sparatoria in pieno giorno, allevatore 44enne ferito davanti a macelleria

Fortunatamente, la prontezza di alcuni cittadini e l’intervento tempestivo del 118 hanno consentito di prestare soccorso immediato all’uomo, successivamente trasportato in elicottero all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni, sebbene gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

L’attenzione ora si concentra sulle indagini condotte dai carabinieri, che stanno visionando i video delle telecamere di sorveglianza per identificare l’aggressore. Questa sparatoria a Vieste solleva preoccupazioni e domande: è l’ennesimo episodio legato alla guerra di mafia che dal 2015 affligge la città?