Buona prova della Prisma Volley al Torneo Spirito di Squadra

Una bella prova da parte dei rossoblù nella finale 3-4 posto di questo pomeriggio, che conquistano il podio del Torneo Spirito di Squadra, battendo Padova 3-0 (25-22, 25-21, 37-35) con belle giocate e tanti colpi di potenza degli effettivi rossoblù, con un brillante Gutierrez fresco di arrivo, che dimostra agilità e brillante forma fisica.

Buone anche le prove di Lanza e di De Haro, in generale una prova corale che permette a coach Mastrangelo di trarre degli spunti interessanti per l’imminente inizio di campionato: “Sono soddisfatto di questi primi due mesi di precampionato e anche della tenuta dei ragazzi oggi pomeriggio nel terzo set, come l’inserimento di Gutierrez Era importante mantenere la concentrazione in questi momenti, in cui è difficile stare calmi e ragionare con lucidità. Piano piano stanno arrivando tutti e anche gli stranieri si stanno rendendo conto di cosa significhi giocare qui, e di che campionato li aspetta. Arriviamo con la giusta gradualità all’inizio del campionato”.

Taranto schiera in diagonale De Haro-Sala, in centro Alletti-Gargiulo, in posto 4 Lanza-Gutierrez, libero Rizzo

Padova comincia con la diagonale Falaschi- Garcia, al centro Plak-Crosato, in 4 Gardini-Cardenas, libero Taniguchi.

Nel primo set è un punto a punto con colpi di potenza da entrambe le parti 13-13. Gargiulo fa ace per il 15-14, poi Gardini viene murato e i rossoblù fanno un break 16-14. Alletti in primo tempo consente il 18-16. Gutierrez mette a terra il 20-16. Sala allunga con una bella diagonale, Cardenas risponde per il 21-18. Sala allunga ancora 22-18. Gutierrez in pipe firma il 23-19. Chiude Gutierrez 25-22.

Nel secondo set Taranto firma il primo break 10-8, Padova inserisce Desmet. Gargiulo fa un altro ace poi Alletti mura Desmet per il 13-8. Plak fa 2 ace e si porta 13-11. Garcia accorcia 16-14. Porro firma il 16-15. Lanza viene murato e Padova impatta 16-16. Taranto allunga ancora 18-17 con Gutierrez, ma Plak in primo tempo tiene la parità. Gutierrez mette a terra i 21-20. Garcia sbaglia l’attacco che permette l’allungo 22-20. Alletti firma il 23-21 con un bel primo tempo, poi Lanza fa mani out 24-21. Chiude Lanza 25-21 con un mani out.

Il terzo set vede Padova mettere la testa avanti, poi Sala trascina 12-11. E’ un punto a punto serrato, Desmet fa man out 20-20. Falaschi finalizza una brutta difesa degli ionici, 21-21. Poi Gutierrez mette a terra una bella pipe 22-21. Padova firma il 22-23 con Garcia. Garcia ancora per il 23-24. Gutierrez non ci sta e porta ai vantaggi 24-24. Cardenas viene murato 25-24. I vantaggi si rimbalzano, infiniti, con bellissime giocate, si chiude 37-35 con un attacco di Lanza.

GIOIELLA PRISMA Gargiulo 7, Alletti 8, Lanza 13, Raffaelli ne, ne Russel, De Haro 3, Libero Rizzo, Gutierrez 14, Bonacchi ne Sala 18, ne Ekstrand Paglialunga Luzzi all Mastrangelo

PADOVA: Falaschi 1 Garcia 13 Gardini 3 Cardenas 9 Truocchio 1Porro 6 Plak 5Crosato 9 ne Fusaro all Cuttini