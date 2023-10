Celebrazioni e Spiritualità nel Cuore di Martina dedicate alla Santa Famiglia

In tempi in cui la famiglia è un fondamento essenziale per la società, la Parrocchia di Martina ha scelto di dedicare quattro giorni intensi, dal 19 al 22 ottobre 2023, per onorare la Santa Famiglia – Gesù, Giuseppe e Maria.

Queste celebrazioni, animate con profonda fede e dedizione dal Parroco Mons. Pasquale Morelli,

intendono rappresentare un momento di riflessione e rinnovamento spirituale, specialmente all’inizio di un nuovo anno pastorale. La Santa Famiglia di Nazaret, esempio di amore e fedeltà, è vista come guida per ogni famiglia, offrendo speranza e coraggio nel cammino della vita.

Il programma religioso prevede il Triduo dal 19 al 21 ottobre, con la recita del Santo Rosario meditato, seguito da solenni momenti come la Santa Messa, la Benedizione delle famiglie e l’accensione della lampada da parte del Comitato. Il culmine sarà raggiunto domenica 22 ottobre, giorno della festa della Santa Famiglia, con la benedizione degli ammalati e la Santa Messa presieduta da S. Ecc.za Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.

La giornata si concluderà con una processione con il venerato simulacro della Santa Famiglia.

Ma non sarà solo un momento di preghiera. La spiritualità si intreccerà con cultura ed arte. Il sabato, il pubblico verrà incantato dalle note di un famoso violinista, mentre la domenica sarà animata dalle melodie di una cover di Claudio Baglioni.

Questi giorni rappresentano un’occasione unica per avvicinarsi alla spiritualità, per rafforzare il senso di comunità e celebrare la famiglia nel suo insieme. Musica, arte e preghiera si fonderanno in un’unica esperienza di fede e condivisione.