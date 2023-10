Janus Fabriano-CJ Basket Taranto – Intervista coach Mario Cottignoli

Non c’è tempo di leccarsi le ferite in casa CJ Basket Taranto. Appena 36 ore dopo la sconfitta patita in casa contro Blacks Faenza i rossoblu sono di nuovo in viaggio, destinazione Fabriano dove il CJ affronterà in trasferta la Janus Ristopro per la quarta giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Palla a due alle ore 18 al PalaCemiba con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli è reduce dalla seconda sconfitta di fila, giovedì in casa contro la Raggiosolaris Faenza. Ancora una volta coach Cottignoli non ha potuto contare su tutto il roster a disposizione viste le assenze di Lusvarghi e Valentini. Nonostante questo la squadra si è battuta fino alla fine cercando in tutti i modi, quasi riuscendoci, a farsi sotto nel finale. Un po’ la fotocopia di quanto successo a Imola una settimana fa. Con lo stesso spirito i rossoblu sono partita alla volta di Fabriano.

Conscio delle difficoltà del momento Mario Cottignoli, così l’allenatore analizza il ko infrasettimanale: “L’impegno dei ragazzi è stato encomiabile, ci siamo battuti con le armi a disposizione, in partite come queste le difficoltà di un organico incompleto sono oggettive soprattutto sulle rotazioni, la lucidità e precisione in attacco. Dovevamo fare qualcosa di più a rimbalzo dove abbiamo lasciato una quantità di secondi tiri esagerata. In attacco dobbiamo sfruttare meglio Thiounè cercandolo con più continuità, ci stiamo lavorando, anche qui l’apporto che ci darà al rientro Lusvarghi sarà importante”.

Che CJ si augura di vedere a Fabriano coach Cottignoli? “Come ho detto dobbiamo lavorare meglio a rimbalzo, contro Faenza non lo abbiamo fatto. Lo spirito invece mi è piaciuto, deve essere sempre positivo e combattivo. Sapevamo che il campionato è duro per noi, con le assenze lo è ancora di più. A Fabriano cercheremo di farci trovare pronti per fare una partita di sostanza”.

Per il CJ sarà l’occasione di riabbracciare per la prima volta quel Nicolas Stanic che è stato autore proprio con la canotta rossoblu di una grande cavalcata nella stagione 2020/21, l’anno dei record. Play di grande esperienza che riesce ancora e sempre a fare la differenza come dimostrato pochi giorni fa con i 25 punti che hanno trascinato la Janus nella vittoria al fotofinish a Bisceglie. Ma Fabriano non solo Stanic, c’è l’ottima guardia classe 1991 Simone Centanni e l’ala forte croata Vlatko Granic, 23 punti a Bisceglie e poi sotto le plance esperienza e cm di Alberto Bedin, e ancora Francesco Gnecchi a completare lo starting five oltre a una panchina di tutto rispetto con Giombini, Bandini, Negri, Rapetti e Rapini.

Insomma ci sarà da lottare e soffrire ancora una volta per Conte e compagni. Appuntamento domenica 15 ottobre al PalaChemiba di Fabriano, palla a due alle ore 18, diretta LnpPass (servizio in abbonamento). Arbitri del match i signori: Foschini Mattia di Russi (RA) e Bettini Chiara di Faenza (RA).