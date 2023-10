Giornata Mondiale del pane, 20 anni dalla DOP al pane di Altamura Il pane di Altamura conosciuto in tutto il mondo, ha ottenuto nel 2003 la prestigiosa certificazione europea D.O.P. ( Denominazione d’ Origine Protetta ).

Ricavato dalla macinazione dei grani duri delle varietà “ appulo ”, “ arcangelo ”, “ duilio ” e “ simeto ” della zona geografica delimitata nel disciplinare di produzione che comprende i territori dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge.

E’ il primo prodotto della categoria merceologica Panetteria e prodotti da forno a vantare questo bollino europeo di qualità.

Il pane di Altamura, frutto di una tradizione secolare, si ottiene mescolando la semola rimacinata di grano duro 100% locale e certificata, con acqua e lievito naturale rigenerato ormai da decenni, detto “ lievito madre ”.

Presente ormai sulle tavole d’ Europa, ha tra le sue numerose caratteristiche organolettiche, quella della lunga durata, circa 9 giorni. Un prodotto che non si butta mai. Come in passato, ancora oggi ad Altamura, anche dopo diversi giorni, il pane raffermo non viene mai buttato, bensì riutilizzato in diversi modi in prelibate ricette come: cialda fredda, bruschette, pancotto, pane in carrozza, polpette e tante altre.

Degustazioni, laboratori e convegni per celebrare il Pane di Altamura DOP; al via il 16 ottobre una giornata dedicata al pane più apprezzato d’ Italia.

In occasione della “Giornata Mondiale del Pane” del 16 ottobre e nel 20° Anniversario della DOP del rinomato Pane di Altamura, il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP, in partenariato istituzionale con il Comune di Altamura, con i patrocini del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Puglia, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, promuove un ricco e originale programma di attività. Nel 2003 il pane di Altamura è stato il primo ad ottenere la Dop in Europa.

L’aspetto più rilevante e significativo per il nostro territorio – e in particolare per Altamura, distretto leader in Europa per la produzione della semola rimacinata di grano duro – è quello produttivo.

Il pane di Altamura, oltre ad essere un volano di sviluppo della nostra comunità, è diventato nel corso degli anni un brand internazionale del “made in Italy”, che dà lustro alla Città rifondata da Federico II di Svevia.

Inoltre, unitamente all’intera filiera grano-farina-pane, favorisce indubbie ricadute sul tessuto sociale.

Il programma di eventi si apre lunedì 16 ottobre con le visite guidate al Museo del pane Vito Forte e con l’iniziativa “La via degli antichi forni”.

In particolare, alle ore 19.00, con partenza in via Onorato Candiota, davanti al Museo del Pane Vito Forte, è prevista la maratona non competitiva “La via degli antichi forni”.

Sarà preceduta dai saluti del sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella; di Lucia Forte, presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP; di Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Il calendario si protrarrà sino al 16 dicembre.