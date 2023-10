Musica d’autore e poesia, al Castello Marchione in scena le colonne sonore di Ennio Morricone Sembra lo scenario di una fiaba: il castello, le luci colorate che lo illuminano, le candele, un pianoforte, un cielo stellato come solo la Puglia sa regalare, un giardino gremito e silenzioso, diventato per una sera un teatro all’aperto.

Poi, in base alle fasce orarie, il palco ai piedi del castello si anima di un elegantissimo e simpaticissimo musicista, il Maestro, il grande Gregorio Paffi, arrivato in Puglia per un concerto al Sud a lume di candela.

Grazie alla musica dell’artista senza tempo Ennio Morricone, si vuole consentire alle persone di “vedere” e di “sentire” in un altro modo, sotto altri occhi: quelli della cultura e dell’arte.

Come può la musica, in particolare la musica del Maestro Morricone, avere il potere di fare questo? Semplicemente facendosi “umana”, parlando direttamente alla gente, spiegando se stessa con le note e con le parole di giovani ed interessanti artisti che, provenienti da tutta Italia, sono animati dalla voglia comune di “parlare con”.

“La musica è un diritto, ma soltanto per colui che la merita!” Con questa citazione di Arturo Benedetti Michelangeli, grande pianista del secolo scorso, ieri sera ad esibirsi, il pianista e compositore Gregorio Paffi con un concerto per pianoforte, sulle note del Maestro Ennio Morricone.

Il pubblico ha assistito ad un concerto al buio illuminato solo da candele rendendo l’atmosfera davvero speciale e conquistando il pubblico.

La rassegna musicale è organizzata da Candle Castle, il format di Concerti di Musica a lume di Candela che si svolge nei migliori Castelli di tutta Italia, in una cornice culturale di tutto rispetto!

Protagonista ieri la musica, che crea l’atmosfera perfetta in un contesto unico: quello di Castello Marchione in Conversano.

Castello Marchione è ubicato a circa 6 chilometri da Conversano, nel Settecento venne utilizzato come casa di caccia e residenza estiva degli Acquaviva d’Aragona, conti di Conversano. Era casino di caccia degli Acquaviva d’Aragona, conti di Conversano, la cui filiazione ininterrotta risale a Rinaldo Acquaviva, signore di Atri, vissuto intorno all’anno mille. Gli Acquaviva d’Aragona risiedevano abitualmente nel castello di Conversano ed usavano Marchione quale tenuta di caccia, costituita da bosco di querce e macchia mediterranea.

Con la meraviglia di un pubblico attento alle performance d’elite, il maestro Paffi ha proseguito all’insegna della musica, un concerto interamente dedicato al premio Nobel alla carriera: Ennio Morricone.

Uno straordinario viaggio nella musica del più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi.

Il repertorio ha abbracciato le colonne sonore più celebri del compositore, dando voce alle immortali melodie del Maestro.

Il Maestro Gregorio Paffi ha lavorato con passione su ogni singola partitura, con l’intento di raggiungere la stessa emozione degli straordinari e originalissimi arrangiamenti del compositore e restituire al meglio quel meraviglioso caleidoscopio di timbri, inseparabili delle sue musiche, trasmettendo le emozioni profonde dei celeberrimi iconici brani di Morricone.

Ma non finisce qui: durante la serata la sua abilità eccezionale nel suonare il pianoforte, ha raggiunto il tocco finale alle performance, creando un’atmosfera ancora più autentica.

Più di un concerto di massima levatura musicale, meglio definirlo un viaggio attraverso le colonne sonore note e inedite dell’immenso Maestro, per regalare una serata di forti emozioni con le più famose colonne sonore di uno dei più grandi compositori del Novecento che hanno fatto la storia del cinema. Un’occasione per vivere in prima persona classici come C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, Mission, La Leggenda del pianista sull’oceano.

Un viaggio nella bellezza, nei meandri dei sentimenti e della poesia pura in cui le note indimenticabili della nostra storia, hanno fatto rivivere le emozioni e cantare insieme dal vivo, brani scolpiti nella memoria e nei cuori degli italiani. Un musicista incredibile che ha dimostrato con i fatti come conquistare il mondo senza dimenticare la tradizione e la musica da film tutta italiana.

ll pubblico a conclusione del suo ricco e coinvolgente repertorio, gli ha richiesto un ritorno in palcoscenico con scroscianti applausi.

