A Grottaglie, una coppia di Taranto, di 36 e 33 anni, è stata individuata grazie alle telecamere di sicurezza del supermercato di via Mazzini, mentre sottraeva merce per un valore di 700 euro.

Immortalati dalle telecamere mentre rubano: coppia tarantina denunciata dalla Polizia di Stato

Le indagini veloci della Polizia di Grottaglie hanno permesso di identificare i due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati. Solo il mese scorso, infatti, sono stati denunciati per furti simili a Martina Franca. Adesso, vengono denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Ma non finisce qui. Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, insieme al Dipartimento di Prevenzione SIAN dell’Asl di Taranto, hanno effettuato controlli in un ristorante cinese a Grottaglie.

Il risultato? Gravi violazioni igienico-sanitarie, con il sequestro di 220 kg di alimenti. Sanzioni per 4.440 euro sono state inflitte e l’attività è stata momentaneamente sospesa.

Ulteriori controlli in Grottaglie hanno portato alla luce irregolarità in due bar locali. La Polizia di Grottaglie assicura che i controlli continueranno nelle prossime settimane.