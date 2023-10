La Quero-Chiloiro organizza il sedicesimo evento del 2023

Si potrebbe definire a tutto tondo un anno prospero per la Quero-Chiloiro, la società di pugilato tarantina del maestro benemerito Vincenzo Quero, giunta alla sedicesima manifestazione sportiva organizzata in questo 2023, tra preziose collaborazioni con le società distribuite sul territorio di Puglia e Basilicata e il grande sostegno dei consiglieri societari, come Nico Monfredi, Rosario Ungaro, Francesco Galeone e Giovanni Semeraro, sempre presenti dietro le quinte organizzative.



Grandi valori per lo sport nobile del pugilato, in scena per il prossimo evento di domenica 15 ottobre, che avrà come sfondo il contesto lucano e vedrà, affiancato al maestro Cataldo Quero di Taranto, il tecnico Luciano Panettieri della società ospitante Pegasus gym con la palestra di via del commercio nella zona industriale di Matera, dove si svolgerà il 29^Trofeo dell’Amicizia. Un connubio ormai consueto e sempre ben riuscito quello tra Taranto e Matera, dove i tecnici Cataldo e Luciano, – amici di ring e di vita, – porteranno questa volta in scena ben dodici incontri dilettantistici e sei gare di sparring-io, nell’ambito dei quali si confronteranno società sportive pugliesi, calabresi e, ovviamente, lucane.

Il Trofeo dell’Amicizia, a ingresso gratuito, inizierà alle ore 16 di domenica pomeriggio, con il primo gong che aprirà le gare giovanili, per poi proseguire con i pugni veri e propri dei grandi, tra i quali gareggeranno i nomi dei pugili tarantini. All’angolo di casa, per la Quero-Chiloiro e la Pugilistica Taranto, combatteranno lo junior 60 kg Nicola Cesarano, l’élite 75 kg Cosimo Conte, l’élite 63,5 kg Davide Donvito, l’élite 63,5 kg Antonio Di Carlo, lo junior 52 kg Luca Intermite, lo junior 63 kg Pietro Cavallari, lo junior 63 kg Christian D’Apice, lo junior 66 kg Alessandro Franco, l’élite 75 kg Antonello Palmisano, l’élite 71 kg Alessio Ricci e l’élite 75 kg Daniele Bellipario.