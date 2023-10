Il calciatore del Bari Nasti allontanato dall’Under 21

Brutto episodio in campo riportato da Corriere.it, in questi minuti, notizia ormai di dominio pubblico.

Ci riferiamo all’Under 21 di calcio. Come tutti sanno, in questi momenti l’ambiente calcistico è in fermento per le notizie che riportano vari calciatori (quasi tutti nazionali), coinvolti in episodi di scommesse clandestine.





Sembrerebbe che Nasti (Bari) avrebbe colpito Ruggeri (Atalanta) con un pugno durante una lite, causandogli una sospetta frattura del setto nasale. Il tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, ha deciso di mandare a casa Nasti nonostante le scuse presentate dall’attaccante.

Ruggeri è tornato a Bergamo per curarsi. Nasti a Bari per volere del mister.