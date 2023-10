L’arrivo inaspettato nel Salento ha sorpreso la comunità locale. Quarantanove migranti, originari di Iran e Iraq, hanno toccato la terraferma salentina a bordo di un catamarano. Una presenza inattesa che ha richiamato l’attenzione delle autorità locali.

Salento: 49 migranti da Iran e Iraq raggiungono la costa a bordo di un catamarano

Le condizioni di salute dei nuovi arrivati sono buone, come confermato dalle fonti sanitarie. Questi migranti hanno scelto un mezzo di trasporto insolito, il catamarano, per compiere il loro viaggio attraverso il Mediterraneo e approdare in Italia.

Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze dell’arrivo e sull’eventuale presenza di organizzazioni coinvolte nel trasporto. L’inaspettato arrivo nel Salento è un promemoria della costante pressione migratoria su questa regione.

