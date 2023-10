La scomparsa del 43enne sloveno aveva tenuto tutti con il fiato sospeso. Questura di Taranto e trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” si erano messe sulle sue tracce, e finalmente è giunta la svolta nel caso.

L’uomo, presente a Taranto per motivi di lavoro, aveva improvvisamente interrotto ogni contatto con i suoi familiari. Il silenzio durato settimane aveva destato non poche preoccupazioni, specialmente quando la polizia slovena ha allertato la Questura di Taranto sulla sua scomparsa.

Taranto: Sloveno scomparso rintracciato ad Otranto grazie ad un pagamento

Il mistero sembrava inspiegabile, nonostante le conferme che il 43enne fosse stato per un periodo nel capoluogo ionico. Ma una traccia è emersa dal nulla: un pagamento effettuato con una carta di credito in un market di Otranto ha acceso una luce sul caso.

La polizia, grazie al pagamento rilevato, ha individuato il multivan in uso all’uomo, portando al suo ritrovamento. Tuttavia, le circostanze non sono state delle più semplici: dopo circa due ore di mediazione, è stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti, evitando possibili atti autolesionistici da parte dello sloveno.

Taranto: Sloveno scomparso rintracciato ad Otranto grazie ad un pagamento