L’allattamento al seno: un legame d’amore tra madre e figlio

L’allattamento al seno è una pratica che ha numerosi benefici sia per la madre che per il bambino. Tuttavia, non sempre viene valorizzata e sostenuta come dovrebbe.

Per questo motivo, ogni anno si celebra la Settimana Mondiale dell’Allattamento, dal 1 al 7 ottobre, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo gesto naturale e affettuoso.

Il seno: non solo nutrimento, ma anche coccole

Quando un bambino si attacca al seno della madre, non cerca solo il cibo, ma anche l’affetto, la consolazione, il calore, la sicurezza e l’attenzione.

Il seno è il primo contatto che il bambino ha con il mondo esterno, la persona che conosce di più e che gli trasmette fiducia e protezione.

Per questo motivo, l’allattamento al seno non è solo una questione di alimento, ma anche di vincolo emotivo tra i due.

Il seno: una continuazione del cordone ombelicale

L’allattamento al seno è una sorta di “continuazione” del cordone ombelicale che unisce la madre e il figlio durante la gravidanza.

Il cordone ombelicale è il canale che permette lo scambio di sostanze nutritive e ossigeno tra i due organismi.

Il seno svolge una funzione simile, ma anche più ampia, perché oltre a nutrire il bambino, gli offre anche una fonte di stimolazione sensoriale e cognitiva.

L’allattamento al seno favorisce quindi lo sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino.

Il seno: un dono da rispettare e promuovere

L’allattamento al seno è un dono che la natura ha fatto alle madri e ai loro figli. È un gesto che va rispettato e promuovere, perché rappresenta il modo più sano ed economico di alimentare i neonati.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno esclusivo fino ai sei mesi di vita del bambino e poi integrato con altri alimenti fino ai due anni o oltre.

L’allattamento al seno contribuisce a prevenire molte malattie e infezioni sia per la madre che per il bambino. Inoltre, rafforza il legame d’amore tra i due, che durerà per tutta la vita.