A Torremaggiore, una grave vicenda ha scosso la comunità: due auto dell’istituto di vigilanza ‘Pegaso’ sono state incendiate.

Torremaggiore: Auto ‘Pegaso’ incendiate, sospetti su origine intimidatoria

Il sinistro è avvenuto nella notte, poco prima delle 2, presso una stazione di servizio situata in via Einaudi. La rapidità d’intervento dei vigili del fuoco di San Severo ha permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’area.

Le auto distrutte, entrambe Peugeot elettriche e dotate di defibrillatore, ora sono al centro delle indagini condotte dai carabinieri.

Gli inquirenti stanno esaminando i video delle telecamere della zona per accertare la dinamica e le cause dell’incidente.

Tuttavia, a pesare sull’evento c’è il “chiaro atto intimidatorio a Torremaggiore” secondo le parole di Giuseppe Alviti, presidente dell’associazione nazionale guardie giurate particolari. Carlo De Nigris, patron di Pegaso, ha dichiarato: “Questo gesto ci fa riflettere, ma non ci spaventa. Non abbandoneremo la provincia di Foggia“.