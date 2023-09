Tragedia sulla Statale 279: Morti due operai in un grave incidente stradale

Un tir e un’auto coinvolte nell’incidente, una persona lotta per la vita

Una tragica collisione tra un tir e una Ford Fiesta ha scosso la Statale 279 Bari-Brindisi, causando la morte di due persone e lasciando una terza lottare per la vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, nelle vicinanze del sito Cofforama, in direzione Bari.

Il violento impatto ha visto il mezzo articolato colpire frontalmente l’auto, segnando l’inizio di un dramma che ha sconvolto la comunità locale. All’interno della Ford Fiesta si trovavano tre persone, di cui purtroppo due hanno perso la vita sul colpo. La terza persona, trasportata in codice rosso dal personale del 118, è ora ricoverata in gravi condizioni, mentre l’autista del tir è rimasto fortunatamente illeso.

Le vittime, che operavano come lavoratori per una ditta, stavano svolgendo le loro mansioni all’interno di un cantiere lungo quel tratto di strada, dove erano in corso dei lavori. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente.

Il traffico in direzione nord è stato completamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. È stata immediatamente avviata un’inchiesta per stabilire se ci siano eventuali responsabilità o negligenze che abbiano contribuito a questa drammatica vicenda.