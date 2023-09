Taranto – Ultimo appuntamento del mese con il trotto al Paolo VI

Ultimo appuntamento del mese con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 26 settembre saranno otto le corse in programma con inizio alle 15.35.

Prova principale la sesta, il premio ”Vesuvio”, riservato a cavalli di quattro anni protagonisti sulla distanza dei 2020 metri.

Tra i nove concorrenti spicca il nome di Deliziosa Luis, autentica creazione di Nunzio Squeglia, reduce da ben sei successi consecutivi.

La fortissima figlia di Varenne ha vinto dodici volte in sedici corse disputate, un ruolino di marcia meraviglioso, che la porta ad essere il punto di riferimento anche in questa circostanza.

Andando a trovare eventuali controindicazioni, ne troviamo due: la prima è la distanza che l’allieva di Gaetano Di Nardo ha affrontato poche volte, la seconda è la concorrenza, decisamente ben attrezzata e qualitativa, che potrebbe anche metterla di difficoltà.

Infatti, bisognerà fare i conti innanzitutto con Dreaming Of You, allievo di Antonio Simioli spesso protagonista e vincitore dei clou campani; ma anche Dearrouge in forma e ben sistemata, Dustin Jet, veloce e duttile; ma ancora Danea Di Poggio, reduce da successo ad ottima media, e Dada Del Ronco, strepitosa sia a Follonica, sia al Garigliano.