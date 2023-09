Taranto – La mostra fotografica “Port Tales” in Via D’Aquino

L’iniziativa realizzata nell’ambito dei Taranto Port Days 2023

Scalda i motori la macchina organizzativa dei Taranto Port Days2023, la manifestazione che si terrà dal 6 all’8 ottobre prossimi nel Porto di Taranto. Un intero weekend dedicato alla risorsa mare ed allo sviluppo sostenibile del territorio, il cui programma sarà svelato nei prossimi giorni.

La quinta edizione dei Taranto Port Days è promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto – quest’anno affiancata nell’organizzazione dalla Jonian Dolphin Conservation- e rientra nell’iniziativa nazionale “Italian Port Days – Opening port life and culture to people” promossa da AssoPorti.

Da alcuni giorni la città sta vivendo un suggestivo “prologo” della manifestazione con la mostra fotografica “Port Tales: storie, mestieri e persone del mare” le cui immagini sono esposte – fino a martedì 10 ottobre – nella centralissima Via D’Aquino mediante grandi banner sospesi in alto; la mostra è stata ideata da Larry Agency, agenzia di Branding, in collaborazione con Toast Studio.

Le fotografe Martina Melchionno e Paola Ressa hanno “catturato” nelle loro immagini momenti della vita di donne e uomini che lavorano e vivono nel Porto di Taranto.

Port Tales non è un semplice reportage: le persone ritratte, infatti,appaiono sospese nel loro contesto lavorativo, in particolare grazie alla sensibilità delle due fotografe che hanno saputo individuare, per ogni soggetto ritratto, un gesto specifico facendolo diventare così “iconico”.

Le fotografie di Port Tales sono un viaggio inaspettato che conduce all’interno di luoghi solo apparentemente immobili, dove abilità antiche abbracciano tecnologie moderne e dove l’imponente bellezza del mare si intreccia con la tenacia e la fatica di chi lo vive e lo attraversa abitualmente.

La mostra svela così ai cittadini un universo popolato da storie, suoni e persone che ogni giorno operano nei quasi 4 milioni di metri quadrati delle aree portuali!

Ecco che la scelta di allestire Port Tales in Via D’Aquino diventa altamente simbolica: è l’invito a una connessione più profonda tra cittadini e Porto, è l’opportunità di scoprire la Taranto nascosta tra i riflessi del mare e i mestieri non ancora esplorati.

Port Tales rientra in uno dei momenti principali di questa edizione dei Port Days che dedica un focus speciale al tema delle professioni/competenze dei porti e del mare, in linea anche con l’Anno europeo individuato dall’UE e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.