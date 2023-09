Operazione straordinaria dei carabinieri a San Pietro Vernotico: tre le denunce

In un’azione straordinaria di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno intensificato i controlli nel Comune di San Pietro Vernotico nel corso del fine settimana. L’operazione ha coinvolto numerose pattuglie, che hanno presidiato le vie del centro storico, le piazze affollate dai cittadini e dai turisti, nonché le zone della movida locale.

L’obiettivo di tali servizi è stato quello di rafforzare le attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, garantendo una cornice di sicurezza per i cittadini che, specie in questa stagione estiva, si riversano nei luoghi di aggregazione, locali pubblici e piazze per partecipare alle varie manifestazioni.

Nel corso dei controlli sono state identificate 93 persone e controllati 75 veicoli. Sono state effettuate diverse perquisizioni personali e domiciliari, così come sono stati sottoposti a verifica numerosi esercizi pubblici, portando all’elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

L’operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di tre persone del luogo, ognuna coinvolta in reati distinti. In particolare, una persona è stata trovata in possesso di 0,4 grammi di cocaina, mentre un’altra è stata scoperta con un fucile ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule. La terza persona è stata fermata alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di 2,62 g/L.

L’arma, lo stupefacente e il veicolo sono stati sequestrati e la patente di guida ritirata. L’azione dei Carabinieri di San Pietro Vernotico è parte di una più ampia serie di dispositivi programmati per l’intero arco estivo, sia all’interno del Comune che nei territori limitrofi.

Nelle prossime settimane, sono previsti ulteriori servizi ad alto impatto con l’obiettivo di continuare a incrementare il livello di sicurezza nelle cittadine del circondario. I Carabinieri, supportati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, continueranno a vigilare attentamente sul territorio per garantire la tranquillità della comunità locale.