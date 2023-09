Quella volta di Giancarlo Giannini a Portici d’Estate a Martina Franca

Giancarlo Giannini a Portici d’Estate. Il fascino delle stelle del cinema, mescolato alla moda e al grande spettacolo: è questo l’ingrediente magico che ha reso “Portici d’Estate” una delle manifestazioni più attese dell’anno.

Ideata trent’anni fa dal visionario Antonio Rubino – giornalista, editore e esperto in comunicazione e marketing – “Portici d’Estate” è diventata un appuntamento imperdibile per appassionati di moda, spettacolo e cinema.

Giancarlo Giannini con Antonio Rubino

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA A GIANCARLO GIANNINI A PORTICI D’ESTATE

Nel corso degli anni, l’evento si è tenuto in diverse location di prestigio come Martina Franca, Taranto e Margherita di Savoia e delle edizioni romane denominate PORTICI IN CAPITALE ed ha visto protagonisti oltre trecento grandi artisti negli ultimi trent’anni

Ma chi è esattamente Giancarlo Giannini? Nato a La Spezia nel 1942, ha segnato la storia del cinema italiano e internazionale con interpretazioni memorabili e un talento nel doppiaggio inconfondibile, prestando la sua voce a colossi come Al Pacino e Jack Nicholson.

E proprio a Martina Franca, durante una delle edizioni di “Portici d’Estate” nel 2011, è avvenuto un momento magico.

La splendida cornice di questa località ha fatto da sfondo a una intervista con Giancarlo Giannini, magistralmente condotta da Beppe Convertini. L’atmosfera era carica di aspettative e, come sempre, l’attore non ha deluso.

Inoltre, è con grande aspettativa e un pizzico di malinconia che si annuncia l’ultima edizione di “Portici d’Estate”.

L’evento si svolgerà a Martina Franca dal 10 al 12 Novembre, e avrà come teatro delle sue magiche serate il Teatro Nuovo di Martina Franca.

Questa edizione promette di essere speciale, con una lineup di stelle del cinema, della moda e dello spettacolo che illumineranno le serate con la loro presenza.

Dopo tanti anni di successi e momenti indimenticabili, “Portici d’Estate” chiude un capitolo importante della sua storia, ma, come ogni grande spettacolo, promette di farlo in grande stile.

Sarà l’occasione per rivivere momenti emozionanti e per dire un saluto degno di questo nome a una manifestazione che ha regalato tante emozioni. Non mancate!

