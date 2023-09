Premio internazionale per una ricercatrice di Bari

Eleonora Macchia, ricercatrice dell’Università di Bari, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale per il suo lavoro nel campo dell’innovazione. Si tratta del premio ‘The Globalwiin 2023 Special Recognition award for outstanding tenacity, and commitment capable of impacting lives’, assegnato dal Global Women Inventors & Innovators Network (Globalwiin).

Cos’è il Globalwiin

Il Globalwiin è un’associazione che promuove la creatività e l’imprenditorialità delle donne in diversi settori, dalla scienza alla tecnologia, dall’arte alla cultura. Il suo obiettivo è ridurre il divario di genere e sostenere le donne nel raggiungere una crescita significativa, sia a livello personale che sociale. Il Globalwiin opera in Africa, Europa, Medio Oriente, Asia, Nord America e nei Caraibi.

Il lavoro di Eleonora Macchia

Eleonora Macchia è una ricercatrice dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari, dove si occupa di sviluppare soluzioni innovative per la salute e il benessere delle persone. Il suo lavoro si basa sull’utilizzo di materiali intelligenti e biocompatibili, in grado di interagire con il corpo umano e di stimolare la rigenerazione dei tessuti. Eleonora Macchia ha ricevuto il premio Globalwiin per la sua tenacia e il suo impegno capaci di avere un impatto positivo sulle vite delle persone.