Ottimo pari per il Taranto a Picerno

Picerno-Taranto 1-1

Una partita giocata con intelligenza dal Taranto di Capuano, proprio come aveva fatto intendere il Mister alla vigilia.

Nessun timore reverenziale per l’avversario ma dosare bene le energie in ambo le frazioni di tempo.

In pratica, è Cianci a rimettere il risultato in pari. Era stato Albadoro, nel primo tempo, ad essere andato a segno al Donato Curcio.

Una partita comunque equilibrata, non bellissima, ma maschia.

Primo tempo. Va detto che il Picerno sembrava, all’avvio, avere una marcia in più. Il centrocampo, e la corsia di sinistra, erano dominati dai lucani.

Nella ripresa la musica è cambiata: è stato il Taranto a sembrare più in palla. Più costruttivo, anche più audace, in certi frangenti.

Va comunque riportato che i padroni di casa hanno reclamato un rigore per un tocco di braccio di Mastromonaco, che ha intercettato un cross in area di rigore: la decisione poteva essere presa in considerazione diversamente dall’arbitro, nell’occasione, mostratosi clemente.

Il risultato finale è stato un pareggio che ha soddisfatto il Taranto, ma ha lasciato l’amaro in bocca al Picerno.

La squadra lucana era andata in vantaggio al 14′ con Albadoro, che si era trovato tutto solo in area ed aveva controllato un cross di Guerra, superando Vannucchi con un preciso tiro.

Successivamente, al 77′, il Taranto ha pareggiato grazie a Cianci, che ha sfruttato una punizione di Zonta in area e ha segnato di testa, sorprendendo Suma.

Il finale non ha visto emergere nessuna delle due squadre. Risultato giusto.

RETI: 14’ Albadoro (P), 77’ Cianci (T)

PICERNO: Summa; Pagliai (82’ Novella), Gilli, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo (82’; Graziani, Albadoro (64’ De Cristofaro), E. Esposito (72’ Ceccarelli); Murano (82’ Diop). Panchina: Merelli, A. Esposito, Pitarresi, Allegretto, Santarcangelo, Biasiol, Savarese, Vitali. All. Longo.

TARANTO: Vannucchi; De Santis, Antonini, Enrici; Mastromonaco (75’ Fiorani), Calvano, Zonta, Ferrara (55’ Panico); Kanoute (75’ Fabbro), Cianci (80’ Bonetti), Bifulco (46’ Samele). Panchina: Loliva, Di Serio, Riggio, Kondaj, Heinz, Hysaj, Papaserio, Capone, Orlando. All. Capuano.

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento. Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2. Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

AMMONITI: Graziani, Pagliai, De Ciancio (P); Vannucchi, Antonini, Kanoute (T).

