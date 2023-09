Taranto-Foggia – “L’occhio di De Feis”

Ringraziamo il noto giornalista della Gazzetta dello Sport Guglielmo De Feis per aver aderito alla nostra iniziativa che verte ad avere pareri autorevoli sui match della settimana, del Taranto Fc.

“Il primo round va al Taranto ma ovviamente rimarcare un discorso prettamente calcistico esclusivo di campo, è ovviamente fuori luogo.



Si comincia una nuova stagione ed a farla da contraltare è subito un lato piromanesco con annessi guai causati sia alla curva sud che all’intera struttura che ora rischia seriamente la chiusura per inagibilità a danno enorme ovviamente, a titolo di scapito, per gli abbonati.



La domanda sorge d’obbligo, ma in curva sud come mai sorgeva tutto quell’ arsenale di materiale infiammabile?



Come accadde a Catania nel 2007 all’ indomani del caso Raciti? A domanda per ora nessuna risposta naturalmente ma un’ unica risultante ossia l’ennesima riprova di come il.signor Pallone continua nuovamente a confezionare danni.

Siamo in pieno ventunesimo secolo ma puntualmente siamo all’abc di tutto. Quando il calcio tornerà soltanto un gioco fateci un fischio…….citazione Carlo nesti in un servizio alla domenica sportiva nell’ ottobre 1984”. Guglielmo De Feis