Tragedia sulla Statale 7: Pedone di 25 anni travolto e ucciso da un’Audi

Una tragica fatalità si è verificata questa mattina sulla Statale 7, nel tratto che collega Taranto a Grottaglie, quando un giovane di 25 anni è stato tragicamente travolto e ucciso da un’auto. L’incidente, avvenuto nei pressi dello svincolo per il capoluogo jonico, ha scosso la comunità locale e ha portato alla perdita di una giovane vita.

Secondo le prime informazioni emerse, il tragico evento si è verificato all’alba, quando il giovane pedone è stato investito da un’auto Audi. L’impatto è stato violentissimo, catapultando il ragazzo sull’altra carreggiata, in direzione Grottaglie.L’allarme è stato immediatamente lanciato dagli automobilisti di passaggio, che hanno assistito all’orribile incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e gli operatori del servizio di emergenza medica 118. Tuttavia, nonostante gli sforzi congiunti del personale medico, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita del giovane.Le autorità hanno avviato immediatamente i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La tragedia ha causato la chiusura temporanea del traffico in direzione Grottaglie, al fine di consentire alle autorità di condurre un’indagine accurata sul luogo dell’incidente e di garantire la sicurezza dei soccorritori.