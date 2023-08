L’OPI Taranto punta a sulla formazione

L’OPI Taranto punta molto sulla formazione. Doppio corso per infermieri tra settembre e ottobre. Volpe: “Ci teniamo a percorsi formativi di qualità”.

La formazione è da sempre il pilastro di ogni professione, anche di quella infermieristica. È una garanzia per i cittadini che possono contare su professionisti preparati e in grado di rilevare e risolvere i bisogni di salute di qualunque tipo.

Attraverso i corsi formativi e l’aggiornamento professionale, si contribuisce a migliorare l’offerta sanitaria, a renderla più efficace, un aspetto sul quale punta forte l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto presieduto dal dott. Pierpaolo Volpe.



L’obiettivo dichiarato è promuovere percorsi che siano in grado di accrescere il bagaglio di conoscenze e abilità degli infermieri di Taranto e provincia per stare al passo con l’evoluzione del sistema sanitario nazionale. L’infermiere ha un ruolo strategico in tutte le articolazioni del sistema sanitario e per questo è opportuno studiare, formarsi e aggiornarsi costantemente.



“Il percorso avviato dall’Ordine degli Infermieri di Taranto negli ultimi anni -dichiara il presidente Pierpaolo Volpe- ha garantito una formazione costante, soprattutto di qualità con relatori e argomenti di altissimo livello.

È importante che la formazione sia incentrata anche sull’etica, la morale e il rapporto operatore sanitario-utente, in quanto va promossa e implementata l’umanizzazione delle cure che oggi riveste un ruolo centrale nella presa in carico della persona assistita”.



Imminente un corso formativo promosso proprio dall’OPI di Taranto. ‘Sul mito della cura, delle forme e dei colori’, questo il titolo scelto per l’evento in programma l’8 settembre presso la sede OPI di via Salinella e aperto a 100 infermieri iscritti. Una giornata dedicata agli aspetti etici, deontologici e filosofici dell’assistenza che rappresentano la leva strategica per un cambio di paradigma del sistema salute.



Relatore il dott. Pio Lattarulo, noto esperto di Bioetica e componente della Commissione permanete sul Codice deontologico della Professione infermieristica della Federazione nazionale.



Un secondo appuntamento è fissato per il 6 ottobre. Si tratta di un corso teorico-pratico sulla gestione del trauma in emergenza ed è rivolto a 60 iscritti. Si terrà sempre nella sede OPI di Taranto. Introdurrà i lavori il dott. Mario Balzanelli, presidente SIS 118. Previsti momenti teorici curati da diversi relatori oltre ad una sessione tecnico-pratica riguardante la gestione tecnico-pratica del paziente traumatizzato.



Mettere insieme tecnica, morale, etica e migliori evidenze scientifiche, questo lo scopo

del Comitato scientifico dell’Ordine degli Infermieri di Taranto.



Per il Presidente Volpe “è lontana anni luce la sanità che leggeva e gestiva solo la malattia del cittadino/utente, oggi è al centro del processo assistenziale la persona con tutti i suoi bisogni di salute”.