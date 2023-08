Emergenza Nefrologia: Ospedale Martina Franca al collasso. E’ la fine?

Emergenza Nefrologia: Ospedale Martina Franca al Collasso

La situazione critica del reparto di nefrologia e dialisi dell’Ospedale di Martina Franca sta giungendo a un punto di non ritorno.

Questa situazione esplosiva, già denunciata dal nostro giornale il 18 luglio, evidenziava la drammatica carenza di personale e prospetta l’imminente chiusura del reparto. Dopo quella denuncia, abbiamo subito attacchi da politici locali in cerca di consensi, da giudici improvvisati tra i malati e da associazioni più attive virtualmente che concretamente.

Noi, tuttavia, mossi da uno spirito di reale allerta, avevamo voluto creare un legittimo allarmismo, con l’obiettivo di agire risolutamente a favore dei numerosi utenti che dipendono da questo reparto, a lungo considerato un punto di eccellenza grazie alla professionalità dei medici e degli operatori.

Tuttavia ci furono comunicati stampa e dichiarazioni da politici locali, nonchè di Tribunali di ammalati che volevalo far passare per fake il nostro articolo, ma non erano altro che portavoce di comunicati stampa

La nostra era pura informazione

Purtroppo, l’attuale scarsità di risorse umane, ormai sottotono, sta portando il reparto sull’orlo del collasso.

L’attuale scenario risulta ancora più agghiacciante e la classe politica locale, e persino un Assessore Regionale , il cui coinvolgimento si è fatto vago, non presenta risposte tangibili, limitandosi a interventi superficiali.

Il Declino Prosegue

Ricordiamo che, solo pochi mesi fa, il corpo medico era composto da sei medici, laddove l’organico prevedeva ben undici professionisti.

Oggi, la presenza medica è ulteriormente ridotta a soli tre individui.

L’inevitabile avvicinarsi della chiusura è stato prospettato con una certezza inquietante, ignorando le vuote rassicurazioni.

Promesse Illusorie

Le dichiarazioni di esponenti politici, tra cui spicca il Consigliere Regionale Donato Pentassuglia, sono risultate inutili tentativi di placare l’opinione pubblica.

Anche i medici in pensione richiamati in servizio hanno improvvisamente fatto marcia indietro, evidentemente inclini a godersi meritatamente la pensione.

Pazienti in Bilico

Il 14 agosto, siamo tornati a focalizzarci sulla questione. I pazienti, inquieti e spaventati dall’eventualità che il reparto potesse non riaprire più, soprattutto a causa dell’assenza di medici, stavano vivendo giorni d’ansia.

Tutto questo, nonostante le affermazioni dell’Assessore Pentassuglia riguardo la chiusura temporanea per ristrutturazioni.

Non c’è alcuna indicazione di una data precisa per il ripristino del servizio. È fondamentale sottolineare che circa novanta persone quotidianamente dipendono da questo servizio vitale.

A proposito, che fine ha fatto l’Assessore Pentassuglia?

Dalle parti dell’Ospedale di Martina Franca nessuno lo ha più visto da tempo, così come dalla SS 172 dove i lavori sulla Taranto/Martina vanno avanti con le calende greche.

Ma forse sarà anche dipeso dall’elevata temperatura degli ultimi mesi.

Politiche Superficiali, Pazienti in Pericolo

Le reazioni politiche hanno mostrato finora una frustrante insufficienza. I politici locali devono smettere di proporre soluzioni di facciata e, invece, impegnarsi in riforme strutturali decisive per salvare il reparto.

Lettera di Preallarme

Una recente lettera inviata ai pazienti del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Martina Franca ha innescato serie preoccupazioni in merito alla gestione della sanità pubblica.

La comunicazione, firmata dai dottori Anna Lisa Marangi e Francesca Laghezza, avverte che a causa di lavori in corso e della penuria di personale, il reparto esperirà riduzioni operative per l’intero mese di settembre.

Rischio per i Pazienti

I pazienti che necessitano di regolari sedute di dialisi stanno già affrontando una complessa condizione medica.

L’annuncio della limitazione degli orari e della carenza di personale medico durante le ore notturne e nei giorni festivi potrebbe ulteriormente mettere a repentaglio il loro stato di salute.

In caso di emergenza, saranno costretti a rivolgersi ad altri ospedali, che potrebbero essere distanti e non facilmente accessibili.

Scarsità di Risorse Umane

La comunicazione evidenzia un problema ancora più grave: la carenza di medici all’interno della struttura.

In un contesto già precario, come quello attuale, la mancanza di personale medico rappresenta un allarme inconfutabile, una campana che suona forte e che non può essere ignorata.

Ciò mette in pericolo non solo i pazienti già presenti, ma mina anche la futura capacità del reparto di accogliere nuovi pazienti.

Riorientamento delle Risorse

Con i lavori di ristrutturazione in Ortopedia in programma subito dopo quelli per il reparto di Nefrologia, sorge la domanda se vi sia un efficace coordinamento nella gestione delle risorse ospedaliere.

Soluzioni Cruciali

Di fronte a questa crisi, è imperativo che le autorità sanitarie intervengano immediatamente. L’utilizzo temporaneo di personale medico potrebbe colmare il vuoto lasciato dalla carenza.

Allo stesso tempo, è fondamentale che i lavori di ristrutturazione siano condotti in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai pazienti, sempre che la ristrutturazione non sia una scusa per prendere tempo (??)

Conclusione: Agire o Collassare

La lettera spedita dall’Ospedale di Martina Franca ai suoi pazienti è un grido d’allarme che non può essere ignorato.

Questa comunicazione rappresenta un sintomo di un problema più ampio all’interno del sistema sanitario, richiedendo un’azione rapida e coordinata.

Mentre attendiamo una risposta immediata a questa sfida, non possiamo fare a meno di preoccuparci per il benessere dei pazienti che dipendono da questi servizi essenziali.

La strategia nascosta

L’unione del reparto di Nefrologia con il dipartimento di Medicina potrebbe essere la prossima mossa della Direzione Sanitaria dell’ASL di Taranto

Tuttavia, tale mossa comporterebbe il declino strutturale dell’ospedale di Martina Franca e potrebbe segnare l’inizio della fine, lasciando spazio all’assorbimento graduale dell’ospedale di Martina con quello nuovo di Fasano Monopoli.

In pratica l'Ospedale di Martina Franca potrebbe sparire

In pratica l’Ospedale di Martina Franca potrebbe sparire

Una balla? Forse. Ma fino a questo momento, sono state dette molte parole vuote.