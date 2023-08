Un giovane si impicca dopo aver ucciso il padre con un pugno a Cisternino

Un dramma familiare ha sconvolto la tranquilla cittadina di Cisternino, in provincia di Brindisi. Un giovane di 32 anni si è impiccato dopo aver ucciso il padre con un pugno durante una lite.

La lite fatale

Tutto è accaduto tre giorni fa, quando il figlio ha colpito con violenza il padre, un pensionato di 69 anni, al volto. L’anziano è caduto a terra sbattendo la testa sul pavimento. L’impatto gli ha causato una grave emorragia cerebrale che lo ha portato in coma. Trasportato d’urgenza al Perrino di Brindisi, l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma non c’è stato nulla da fare. Ieri il decesso del padre, comunicato al figlio che si trovava in stato di fermo.

Il gesto estremo

Sconvolto dal senso di colpa e dal dolore, il giovane ha deciso di togliersi la vita. Ha approfittato di un momento di distrazione degli agenti che lo sorvegliavano e si è allontanato dalla sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari. Si è recato in una zona balneare del Brindisino, dove ha scelto un albero per impiccarsi con una corda. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme.

La tragedia ha lasciato sgomenta la comunità di Cisternino, dove padre e figlio erano conosciuti e stimati. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.