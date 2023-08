Manduria – Colto da malore e salvato dai Carabinieri

Termina con il lieto fine l‘incessante ricerca che i carabinieri della Stazione e del N.O.R. di Manduria hanno messo in atto per ritrovare un anziano originario di Avetrana e residente a Specchiarica, di cui non si avevano più notizie da ieri mattina all’alba.

Come ogni mattina l’anziano si era alzato con le prime luci del sole per recarsi nelle campagne tra le marine di Torre Colimena e Punta Prosciutto per raccogliere della verdura selvatica. Probabilmente a causa della età avanzata e dello sforzo fisico unito al calore della giornata, perdeva l’orientamento e vagava a lungo per le campagne, senza riuscire a trovare la strada di casa, finché, vinto dalla stanchezza, si accasciava a terra, sprofondando nella fitta vegetazione.

Ed è stata esattamente questa la scena che si è presentata ai carabinieri quando finalmente lo hanno ritrovato, dopo una difficile ricerca resa ancora più dura dal terreno impervio: l’anziano sdraiato a terra, completamente avvolto dalla foltissima selva che caratterizza le campagne nei dintorni di Torre Colimena, indebolito nel corpo ma ancora saldo nello spirito, sorridente alla vista dei militari.

Guidati dalle indicazioni della moglie dell’uomo che temeva il peggio, inizialmente i Carabinieri avevano rinvenuto la bicicletta utilizzata dall’anziano in quel rito che ripeteva metodicamente ogni mattina e che oggi avrebbe potuto essergli fatale se non fosse stato ritrovato immediatamente dai Carabinieri, divisi in più squadre per poter rastrellare più terreno possibile.

Soccorso e visitato dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale M.Giannuzzi di Manduria, debilitato ma non in pericolo di vita, dove ha potuto riabbracciare i familiari che hanno ringraziato l’Arma dei Carabinieri.