Festa dell’Unità di Faggiano 2023: cultura, politica e musica si fondono nell’atteso evento estivo

È in arrivo uno dei momenti più attesi dell’estate faggianotta: la Festa dell’Unità di Faggiano, che aprirà i battenti domani, martedì 22 agosto, in piazza Aldo Moro. L’evento si protrarrà fino a sabato 26 agosto, offrendo una miscela di dibattiti politici, spettacoli musicali coinvolgenti e l’opportunità di assaporare i sapori tipici della Puglia.

Dibattiti per la Riflessione Politica

La Festa dell’Unità si apre con una serie di dibattiti moderati dal giornalista Antonello Corigliano che metteranno in luce temi di grande attualità e interesse per la comunità. Martedì 22 agosto, dopo i saluti del senatore Francesco Verducci e del presidente provinciale del Partito Democratico Massimo Serio, si terrà un confronto con la partecipazione di diverse personalità politiche e amministrative, tra cui l’onorevole Ubaldo Pagano, il consigliere regionale Michele Mazzarano e Domenico Sgobba della segreteria Anci Puglia. Il dialogo sarà incentrato su questioni nazionali e locali che influenzano il territorio.

Mercoledì 23 agosto, il sindaco di Faggiano Antonio Cardea e i membri della sua amministrazione incontreranno i cittadini, offrendo un’opportunità preziosa per il confronto diretto con l’amministrazione locale.

Venerdì 25 agosto, una serie di interventi focalizzeranno l’attenzione su temi di portata nazionale e riflessi locali, con la partecipazione di rappresentanti politici e amministrativi come Michele Vergine, segretario del circolo di Faggiano, e altri.

Spettacoli per Tutti i Gusti

L’animato programma della Festa dell’Unità non si limita ai dibattiti politici, ma offre anche una serie di spettacoli musicali che accontentano ogni palato musicale.

Martedì 22 agosto, il palco ospiterà la “Libera Nos A Malo”, una cover band dedicata ai successi di Ligabue, promettendo una serata di rock coinvolgente e brani memorabili.

Mercoledì 23 agosto, la serata sarà dedicata a un omaggio ai leggendari Pooh con lo spettacolo “Notte A Sorpresa”, che farà rivivere i grandi successi di questa band iconica.

Giovedì 24 agosto, il pubblico sarà accompagnato dai ritmi di “Arenarock”, un tributo ai brani più celebri della musica italiana.

Venerdì 25 agosto, la formazione “321 ZERO” omaggerà Renato Zero, regalando una serata di emozioni e ricordi legati alle indimenticabili canzoni dell’artista.

Sabato 26 agosto, la Festa raggiungerà il culmine con un concerto di ZIMBARIA, dedicato alla pizzica e alla taranta, due delle espressioni musicali più caratteristiche della Puglia.

Sapori e Profumi di Puglia

Nell’area festiva presso piazza Aldo Moro, sarà allestito uno spazio dedicato alla “Sagra dei Sapori e dei Profumi di Puglia”, dove i visitatori avranno la possibilità di immergersi nella ricchezza culinaria della regione. Sarà un’opportunità per gustare prelibatezze locali e scoprire le tradizioni gastronomiche che rendono la Puglia un luogo unico per il palato.

La Festa dell’Unità di Faggiano si prospetta come un evento che unisce cultura, politica e intrattenimento, creando un’atmosfera coinvolgente che coinvolge tutti i partecipanti. Un’occasione imperdibile per celebrare l’estate in un contesto di convivialità e condivisione.