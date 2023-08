Martina Franca – controlli della Polizia Locale nel centro storico: dove e cosa è successo

La Polizia Locale ha effettuato dei servizi straordinari di controllo nelle ore serali e notturne, dalle 22,00 alle 02,00, nel centro storico. Coordinati dal Comandante dottoressa Domenica Piccoli, gli agenti hanno controllato diverse attività commerciali ed elevato numerosi verbali per violazioni inerenti l’occupazione del suolo pubblico.

Sanzioni per automobilisti e commercianti

Nello specifico, sono state sanzionate le attività commerciali per assenza del titolo autorizzativo o per superamento degli spazi consentiti. Sono stati anche sanzionati diversi automobilisti per aver parcheggiato in zone sottoposte a divieto nella ZTL e nelle aree limitrofe al centro storico.

In seguito alle segnalazioni effettuate dai cittadini al comando della Polizia Locale, gli agenti hanno effettuato numerosi passaggi nelle zone più periferiche ed abitate del centro storico per prevenire fenomeni di schiamazzi o altre turbative della quiete pubblica.

Tali servizi rientrano in un progetto obiettivo redatto dal comandante della Polizia Locale, approvato dalla Giunta e finanziato con una quota dei proventi delle contravvenzioni. L’attività straordinaria di controllo nelle ore serali proseguirà anche nei prossimi giorni.

L’Assessore alla Polizia Locale Angelo Gianfrate ha spiegato che la Giunta ha dato l’ok al potenziamento dei servizi di controllo della Polizia Locale per una più incisiva attività di controllo di alcune zone della città, soprattutto quelle della movida.

Il potenziamento dell’attività di controllo è una delle risposte alle richieste e alle segnalazioni dei cittadini e segue di alcune settimane l’istituzione del presidio della Polizia Locale nel centro storico. Questo presidio è stato attivato per andare incontro alle esigenze dei residenti della zona e anche per i turisti che quotidianamente visitano la parte antica della città.