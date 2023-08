Castellaneta si prepara per un mercato serale eccezionale: CasAmbulanti invita Vasco Rossi

L’atmosfera vibrante dei mercati e l’emozione delle esibizioni dal vivo hanno da sempre attratto persone di ogni estrazione sociale, e questo dimostra ancora una volta il suo potere di unire le persone. In occasione dell’edizione serale del mercato festivo straordinario prevista per domenica 27 agosto 2023 nella pittoresca città di Castellaneta, il Presidente di CasAmbulanti, Savino Montaruli, ha lanciato un invito speciale a uno degli artisti più amati e iconici d’Italia: Vasco Rossi.

Questo appassionato attivista sindacale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castellaneta, sta lavorando attivamente per promuovere il mercato serale, trasformandolo in un evento indimenticabile. L’invito a Vasco Rossi sembra un gesto di affetto e riconoscimento, un’occasione per far godere al “Blasco nazionale” uno spettacolo unico all’interno di questo evento straordinario.

Savino Montaruli ha affermato: “I mercati sono spesso frequentati da molte personalità dello spettacolo, specialmente durante gli eventi organizzati e promossi da CasAmbulanti Salento. Questo dimostra che i mercati rappresentano un punto di incontro attraente per persone di ogni ceto sociale. L’appeal dei mercati non conosce barriere e accoglie tutti. Conoscendo la personalità creativa e l’umanità di Vasco, non escludo la possibilità che si unisca a noi domenica sera nel cuore del mercato di Castellaneta, regalandoci un momento di felicità e dimostrando ancora una volta la sua popolarità, sempre caratterizzata dalla sua umiltà e generosità.”

Il richiamo dei mercati è universale e incarna un’esperienza che va al di là delle differenze sociali. Montaruli ha poi condiviso alcuni ricordi personali che testimoniano quanto il mondo dei mercati possa essere coinvolgente e condiviso da tutti. “Ricordo quando abbiamo invitato Vanessa Incontrada e l’abbiamo vista dietro la bancarella del padre ambulante a Barcellona, così come ricordo chiaramente RAF, il cantante di Margherita di Savoia, che veniva con sua madre sotto il banco dei miei genitori ambulanti per acquistare prodotti alimentari al mercato del giovedì a Margherita di Savoia. Quei momenti di condivisione, come condividere un pezzo di pane con la mortadella, rimangono impressi nonostante siano passati oltre quarantacinque anni.”

Questo invito a Vasco Rossi rappresenta non solo un omaggio alla sua influenza nella cultura musicale italiana, ma sottolinea anche il potere unificante e coinvolgente dei mercati. Montaruli, che celebra quest’anno 42 anni di impegno come sindacalista, dimostra che il suo spirito attivo e la sua dedizione rimangono intatti.

L’edizione serale del mercato festivo straordinario a Castellaneta promette di offrire un’atmosfera unica e coinvolgente, e se Vasco Rossi risponderà all’invito, sarà senza dubbio un momento di connessione straordinaria tra l’artista e il pubblico.

In questo modo, la magia dei mercati continua a unire le persone e a creare ricordi indimenticabili, dimostrando ancora una volta il suo impatto duraturo sulla nostra cultura e società.