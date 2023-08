CONTROLLI DEI CARABINIERI: 1 ARRESTO E 2 DENUNCE NELLA COSTA TARANTINA

Nell’ambito dei crescenti sforzi per mantenere la sicurezza nelle località turistiche affollate lungo la costa, i Carabinieri della Compagnia di Manduria, sotto la guida del Comando Provinciale di Taranto, hanno recentemente condotto una serie di operazioni di prevenzione che hanno portato all’arresto di un individuo e alla denuncia di altri due.

Nel pomeriggio di lunedì, i militari della Sezione Operativa hanno catturato un giovane di 19 anni, residente a Pulsano, accusato di detenzione e spaccio di droga. Sono stati trovati in suo possesso 50 grammi di hashish, insieme a materiale utilizzato per confezionare la sostanza.In un altro episodio nello stesso giorno, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato a monitorare il territorio lungo la fascia costiera, è stato fermato un uomo di 46 anni proveniente da Bologna.

L’uomo è stato trovato alla guida in uno stato di alterazione fisica, che è stato attribuito all’assunzione eccessiva di sostanze alcoliche. Di conseguenza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziale per guida in stato di ebbrezza alcolica e la sua patente di guida è stata ritirata.

Nel corso dello stesso servizio, è stato individuato e controllato un uomo di 35 anni residente a Torricella, in possesso di una dose di hashish. L’uomo è stato segnalato all’Ufficio Tossicodipendenti della Prefettura di Taranto per ulteriori indagini.Tutta la droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per le successive analisi. Nel corso delle attività, sono stati condotti anche controlli in diversi locali pubblici popolari della zona, con l’identificazione di complessivamente 50 individui.È importante sottolineare che sia la persona arrestata che i giovani denunciati all’Autorità Giudiziaria godono della presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva. L’impegno costante dei Carabinieri per garantire la sicurezza nelle zone turistiche dimostra il loro impegno nel preservare la tranquillità e il benessere dei visitatori e dei residenti locali.