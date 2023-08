Taranto – Le ultime del piccolo abbandonato

La Procura è giunta in ospedale per interrogare la mamma del neonato che è ricoverata.

Al suo avvocato, Francesco Zinzi, la ragazza ha confermato di voler dare il nome al bambino e, ai sanitari, ha chiesto di poterlo allattare.

Le spiegazioni sono chiare (almeno dal suo punto di vista). La giovane ha detto che, il fatto di avere un bambino, le aveva innescato la paura che le potesse far perderle il lavoro di badante.



Lei percepisce 900 € al mese, di cui 200 li lascia all’agenzia che le ha dato il lavoro e buona parte del resto, lo invia al suo ex marito, in patria, affinché vengano utilizzati per un altro suo bambino di cinque anni che vive con lo stesso.

Pare avesse passato svariate ore con il nascituro prima di abbandonarlo.



E proprio la paura di perdere la mensilità ultima, venerdì pomeriggio le ha fatto abbandonare il piccolo in una busta, avvolto da un’asciugamani pulita, con vicino un orsacchiotto.

La palla passa ora al Tribunale dei minori.