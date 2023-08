Controlli straordinari di Ferragosto: Le Forze dell’Ordine vigilano sul territorio

Come ogni anno, l’attenzione della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia si concentra sui controlli straordinari durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla giornata di Ferragosto e al fine settimana precedente. Quest’anno non fa eccezione, e la Questura di Taranto ha intensificato i propri servizi lungo la Litoranea Jonico-Salentina, una delle aree più frequentate dai turisti.

L’operazione è stata pianificata con cura, coinvolgendo la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e le Polizie Locali dei Comuni interessati.

L’obiettivo principale di questi sforzi è la prevenzione di reati in generale, con un’enfasi sulla tutela dell’ambiente e la salvaguardia del litorale.

La pratica diffusa di accendere fuochi e fornelli lungo le spiagge, spesso da parte di persone che si accampano sulla sabbia, rappresenta una minaccia per l’ecosistema e può sfociare in episodi di intolleranza e disturbo dell’ordine pubblico. Pertanto, le Forze dell’Ordine hanno vigilato attentamente su tali attività, cercando di scoraggiarle.

Più di 150 poliziotti sono stati schierati insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e alla Capitaneria di Porto. Nel corso del fine settimana precedente e della giornata di Ferragosto, sono stati effettuati 79 posti di controllo, con l’identificazione di 1467 persone e la verifica di 658 veicoli.

Sono state elevate 109 contravvenzioni al Codice della Strada, con il sequestro amministrativo di una tenda da campeggio. Inoltre, 9 persone sono state denunciate in stato di libertà, mentre altre 5 sono state segnalate alle autorità competenti per il possesso di sostanze stupefacenti.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle spiagge lungo la Litoranea Jonico-Salentina, da Punta Prosciutto a Lizzano. I poliziotti del Commissariato di Manduria hanno effettuato numerosi controlli su veicoli e persone e hanno pattugliato le aree costiere. La presenza visibile delle Forze dell’Ordine ha dimostrato di fungere da deterrente contro l’installazione di tende e attrezzature da campeggio non autorizzate.La Compagnia dei Carabinieri di Manduria ha contribuito all’operazione, identificando 117 persone e controllando 72 veicoli. Tre persone sono state denunciate in stato di libertà e una persona è stata segnalata per il possesso di sostanze stupefacenti. Sono state elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada e sono state ritirate 2 patenti di guida.Anche la Polizia Locale dei Comuni di Leporano e Palagiano ha supportato l’operazione di pattugliamento delle spiagge e delle strade. La Polizia Stradale ha concentrato i suoi sforzi sul controllo dei turisti che si dirigono verso la città e sul litorale jonico attraverso le principali arterie stradali.