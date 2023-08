Cade in un dirupo, salvata grazie all’intervento di un automobilista I Vigili del fuoco, Polizia di Stato di Gravina in Puglia e Carabinieri di Altamura, sono intervenuti sulla strada che collega Gravina a Corato, per il soccorso a una donna caduta in un dirupo. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la donna allertati da un automobilista di passaggio.

La donna è rimasta ferita dopo essere caduta dal precipizio che si apre in quel tratto di strada.

Una volta arrivati sul posto, secondo quanto si è appreso, la donna ha riportato un trauma in seguito alla caduta. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. I carabinieri e il personale del 118 con le dovute accortezze, hanno riportato la donna sulla strada principale, distante un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento, affidandola alle cure dei sanitari del 118 nel frattempo allertati, che l’hanno trasportata all’ospedale per verificarne lo stato di salute complessivo.

Indagano i carabinieri sulla dinamica dell’incidente.