Il Taranto si prende i primi applausi dal suo pubblico

Dopo un periodo di 3 settimane di allenamento a Cascia, la squadra del Taranto è tornata al campo di allenamento “Francesco Di Molfetta”, allo stadio Iacovone. Nonostante le temperature elevate, i sostenitori sono giunti numerosi, oltre 300, per dare il benvenuto alla squadra guidata da Eziolino Capuano. L’allenatore è stato accolto da calorosi applausi da parte dei tifosi, ma anche i giocatori hanno ricevuto numerosi complimenti dai presenti.

L’allenamento è iniziato con una sessione principalmente dedicata al recupero fisico dopo il periodo intenso a Cascia. Successivamente, i giocatori sono stati suddivisi in due gruppi per una partitella a metà campo. L’evento è stato reso accessibile ai tifosi, dimostrando il forte legame tra la squadra e la sua base di sostenitori, i quali hanno dimostrato grande passione nonostante il clima caldo.

La partecipazione di oltre 300 tifosi è indicativa della profonda connessione tra il Taranto e i suoi appassionati. L’applauso prolungato riservato a Capuano sottolinea il rispetto e l’affetto dei tifosi nei confronti dell’allenatore. Allo stesso modo, i numerosi elogi rivolti ai giocatori durante l’allenamento evidenziano l’apprezzamento per gli sforzi della squadra.

La fase di recupero post-ritiro è cruciale per assicurarsi che i giocatori siano in condizioni ottimali per le sfide future. L’organizzazione di una partitella tra i due gruppi di giocatori offre loro l’opportunità di mettere in pratica le abilità acquisite durante il ritiro e di mantenere un alto livello di competizione interna.

L’entusiasmo e il coinvolgimento dei tifosi sono elementi fondamentali per il successo e l’atmosfera positiva intorno alla squadra. La loro presenza può essere una spinta motivazionale per i giocatori e contribuire a creare un ambiente di supporto attorno al club.

Presente tutto lo staff, da Peppe Giove, fratello del Presidente Massimo, a Vittorio Galligani. Il Presidente, è parso in ottima forma anche lui. Un ottimo segnale per il campionato.

Foto Giovanni Maimone di Taras Tv