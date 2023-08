Gal Magna Grecia – La prima tappa del Rural Future Days

Gal Magna Grecia, il futuro del territorio al centro della prima tappa del Rural Future Days

Il futuro del territorio e la necessità di fare gruppo partendo dall’ascolto dei bisogni della comunità, sono i temi al centro del dibattito organizzato dal Gal Magna Grecia che si è tenuto questa mattina a Grottaglie nell’ambito dei “Gal Rural Future Days”.



Al primo di una serie di incontri pubblici itineranti che coinvolgono i 12 Comuni area Gal e che si concluderanno a ottobre sono intervenuti l’assessore all’agricoltura Donato Pentassuglia, l’assessore del Comune di Grottaglie Maria Anastasia, il presidente del Gal Magna Grecia Luca Lazzàro, il direttore Ciro Maranò.



Obiettivo dell’evento è quello di favorire il confronto tra gli attori e stakeholder locali, la condivisione di idee, proposte, nonché la rilevazione di fabbisogni specifici necessari per la predisposizione del Piano di Azione (PdA) 2023-2027 volto a garantire un futuro socio-economico migliore alle comunità coinvolte.

“Siamo partiti dall’incontrare i sindaci – ha evidenziato durante l’incontro Ciro Maranó, direttore Gal Magna Grecia – poiché essi sono il termometro delle varie comunità e ci permettono di capire quali possano essere le problematiche del nostro territorio; iniziamo scegliendo la formula del botton up per mettere su carta un progetto comune che possa essere sviluppato e realizzato in bandi che auspichiamo siano forieri di investimenti e risorse per le nostre imprese”.



Il Gal Magna Grecia punta così a portare, attraverso l’approccio del “bottom up”, sul medesimo tavolo di confronto partenariato pubblico e privato insieme alla cittadinanza per elaborare insieme le proposte di strategia di sviluppo locale 2023-2027 avviando in questo modo un nuovo percorso di animazione territoriale e progettazione partecipata dal basso.



“Quello che tengo a sottolineare – continua Maranó – è che la nostra strategia d’azione verrà fuori dall’ascolto di tutto il territorio, il nostro Gal copre un’area di 400 km con 114.000 abitanti e la nostra azione deve rispecchiare tutti i 12 comuni che ne fanno parte, solo così potremo generare sviluppo per l’intera comunità”.







Sull’importanza di un confronto pubblico aperto che possa indicare con serietà e puntualità quella che è la prospettiva che va data alla misura Leader e quindi allo sviluppo dei Gal e alla loro azione sul territorio è intervenuto l’assessore Donato Pentassuglia: “In questo momento occorre fare squadra, occorre coesione abbandonando il campanilismo cieco fine a se stesso per guardare insieme alla grande opportunità che i Gal hanno e al ruolo primario che possono ricoprire in termini di azione di sviluppo locale aiutando attivamente le comunità locali”.



L’assessore inoltre ha spiegato come: “Una programmazione valida che parta dall’unione dei Comuni in relazione ad alcune azioni strategiche viene premiata da una più facile e rapida finanziabilità dei progetti che portano quindi ad interventi specifici e realmente migliorativi”.



Il Gal Magna Grecia riparte quindi con l’ascolto del territorio ed entra nel merito della scrittura del nuovo Piano d’Azione previsto dal bando regionale riguardante proprio i Gal.



“Il finanziamento di nuove iniziative d’ impresa è fondamentale per il Gal Magna Grecia – ha concluso Luca Lazzaro – per fare in modo che i giovani rimangano nella nostra terra e che altri ritornino.



Una delle problematiche maggiori che già abbiamo iniziato ad affrontare nella scorsa programmazione, continua, è quella dello spopolamento, l’immigrazione dei cervelli che impoverisce la nostra comunità; per contrastare il fenomeno l’unica soluzione è quella di creare opportunità di lavoro, solo così i giovani scelgono di restare e in questa direzione il Gal si sta facendo carico di costruire una serie di misure che vanno a colmare quel Gap di opportunità di sviluppo”.