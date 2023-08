Martina Franca celebra Giovinazzi e Ferrari

Giovinazzi ha vinto la 24 ore di Le Mans con la Ferrari e sarà premiato dalla sua città natale, Martina Franca.

Il pilota martinese festeggiato dalla sua città dopo la storica vittoria nella 24 ore di automobilismo.

Una pagina di storia per il pilota e la casa di Maranello

Sabato 5 agosto alle 20.00 in piazza XX Settembre si terrà una cerimonia in onore di Antonio Giovinazzi, il pilota martinese che ha conquistato la 24 ore di Le Mans alla guida di una Ferrari. Si tratta di un successo storico per il Campionato Endurance di automobilismo e per la casa di Maranello, che non vinceva su quel circuito da 58 anni.

Giovinazzi ha guidato una delle tre Ferrari 488 GTE insieme ad Alessandro Pier Guidi e James Calado, alternandosi al volante per tutta la durata della gara. La vittoria è stata esaltante e ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan, che hanno seguito la corsa in diretta e hanno fatto il tifo per lui.

Nei giorni precedenti la gara l’Amministrazione Comunale ha patrocinato una serie di eventi dal tema “Aspettando Le Mans” promossi dal suo Fan Club.

Il sindaco, l’assessore e Fiorio lo premieranno

A premiare Giovinazzi ci saranno il sindaco Gianfranco Palmisano e l’assessore allo Sport Vincenzo Angelini, che hanno espresso il loro orgoglio e la loro stima per il pilota martinese.

“Giovinazzi ha ottenuto un successo storico dal punto di vista individuale e per la Ferrari. Lo seguiamo con affetto ed entusiasmo, partecipando alla gioia delle sue vittorie e vogliamo testimoniargli l’affetto e la stima dell’Amministrazione e di tutta la comunità sportiva martinese. Premiandolo pensiamo di interpretare il sentimento di tanti nostri concittadini e anche per questo ci aspettiamo una calorosa partecipazione all’evento”, ha dichiarato Angelini.

Alla cerimonia interverrà anche Cesare Fiorio, già direttore sportivo della Ferrari, figura di spicco del mondo della Formula 1 e particolarmente legato alla Valle d’Itria. Fiorio ha elogiato Giovinazzi per la sua bravura e la sua determinazione.

L’appuntamento è quindi per sabato 5 agosto alle 20.00 in piazza XX Settembre, per celebrare insieme a Giovinazzi e alla Ferrari una vittoria che rimarrà nella storia dello sport italiano.