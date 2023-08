Reddito di cittadinanza e sostegno al reddito: le ultime novità

Cerchiamo di fare chiarezza nel caos che regna tra reddito di cittadinanza e nuove forme di sostegno al reddito.

Reddito di cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) potrà essere mantenuto fino alla fine del 2023 solo per le famiglie che hanno a loro carico componenti fragili: minori, disabili o anziani. Oltre a questi nuclei, il reddito continuerà a essere erogato alle famiglie che versano in un forte stato di disagio sociale.

Per le 169 mila famiglie che hanno ricevuto l’sms da parte dell’Inps in cui veniva comunicata la sospensione del sussidio, resta come ultima opzione la possibilità di essere prese in carico dai servizi sociali dei comuni. E’ infatti previsto che chi ha perso il Rdc possa ottenerlo nuovamente se, entro la fine di ottobre, sarà preso in carico dai servizi sociali.

Sostegno alla Formazione e Lavoro

Dal 1° settembre, le persone che non hanno accesso al RdC e abbiano tra 18 e i 59 anni con ISEE non superiore a 6000 euro, potranno fare domanda per il Sostegno alla Formazione e Lavoro (Sfl). Questo sostegno prevede l’erogazione di 350 euro per un massimo di 12 mesi, per ogni persona che ha avviato un percorso di ricerca o di formazione professionale.