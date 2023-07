La prima tappa di #estateinsieme a Lido Campomarino di Maruggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per le Supplenze (GPS) ha fissato la “scelta delle 150 preferenze” dal 17 luglio al 31 luglio 2023.



Così per sopperire alle esigenze dei tanti aspiranti docenti, CISL Scuola segreteria territoriale Taranto-Brindisi oltre a mantenere i consueti orari di ricevimento in sede, domani, giovedì 20 luglio 2023 dalle 19.00 a mezzanotte, ha creato uno sportello ad hoc presso il Lido Campomarino di Maruggio per supportare e facilitare la compilazione dell’istanza delle “150 preferenze” a tutti coloro che ne abbiano necessità.

“Questo è il primo appuntamento di una nuova modalità di fare sindacato – afferma il segretario generale Fabio Mancini – per dimostrare tutta la nostra vicinanza a cittadini, giovani e lavoratori che si affacciano al mondo scuola”.



Per chi volesse l’appuntamento è in Piazzale Italia c/o Torre Moline: https://maps.app.goo.gl/dWztLtFf87S4jC2p8