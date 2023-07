Il Trap King Sfera Ebbasta in concerto per Sonic Park Stupinigi Il 2023 è l’anno della V edizione dell’estate Sonic Park Stupinigi. L’estate che si conferma e si colora di emozioni e di artisti nazionali ed internazionali. Continueremo ad ascoltare la grande musica dentro una Cava, mentre l’eternità sarà un battito di ciglia.

Procede il successo targato Sonic Park per farci capire con un tuono fragoroso, rimbombante, e dove tutta la città dei Sassi, si chiederà da dove proviene la musica trap. Dopo Mika, Palcebo+Panet Funk, Lazza, è giunto il momento tanto atteso dai giovanissimi della Generazione Z. Il 20 luglio gli eventi del Sonic Park Stupinigi dedicheranno un concerto ai ragazzi, un’estate ancora più straordinaria e che mette nuovamente la città dei Sassi al centro degli eventi nazionali.

l Trap King Sfera Ebbasta in concerto per Sonic Park Stupinigi

E’ giunto il momento di Gionata Boschetti, alias Sfera Ebbasta, nato a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1992 nell’hinterland milanese. Sfera Ebbasta il ragazzo che non aveva voglia di fare niente, bocciato in prima media e che ha continuato a non fare niente, si sforzava solo di non rompere le palle a scuola. Un ragazzo disinteressato alla vita scolastica ma quando ascoltava il rap, solo in quel momento, qualcosa dentro di lui si risvegliava. Il Italia si conferma l’artista della musica urban di maggior successo, indiscusso recordman di vendite e ascolti, con oltre 3 milioni e trecentomila followers su Instagram, il primo artista italiano ad aver mandato 7 brani nella global chart di Spotify, fenomeno da milioni di streaming e visualizzazioni. Sfera Ebbasta è l’idolo del nuovo rap, icona di mode e tendenze che continua a scalare ogni classifica e a dominare il mercato discografico con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico che digitale. Forte del disco di platino dei vari sold out in giro per l’Italia e anche le varie ospitate televisive sempre più frequenti, Sfera Ebbasta diventa uno degli artisti di punta. S’incorona da solo king del trap il 20 novembre 2020 con un terzo album, Famoso, che si concede l’empireo del rap e del pop mondiale da Future a J Balvin, e ancora Diplo, Steve Aoki e Offset.

l Trap King Sfera Ebbasta in concerto per Sonic Park Stupinigi

L’immaginario di Sfera Ebbasta affronta con una spontaneità quasi disarmante le tematiche della vita nei quartieri con lo sguardo critico e attento di chi il quartiere lo ha vissuto per davvero, descrivendo con estrema chiarezza uno spaccato di realtà giovanile comune in molte periferie delle principali città italiane. Insieme a Charlie Charles, suo produttore e amico di sempre, esordisce nel 2015 con il primo disco “XDVR”. Il singolo “Ciny” che racconta la realtà di strada della sua città diventa un inno per i ragazzi dei quartieri periferici di tutta Italia. L’album si rivela la novità del panorama rap italiano del 2015.

Dopo un tour nei principali palazzetti italiani l’artista partito per un tour europeo nei principali festival che lo ha portato in 12 differenti nazioni, salirà giovedì 20 luglio sul palco della Cava David Sassoli in Matera per una serata che si preannuncia magica, ponendo la città dei Sassi al centro dei grandi eventi internazionali.

Durante le sue performance e dopo il grandissimo successo del tour 2022, il trapking indiscusso recordman di vendite, salirà sul palco di Cava del Sole, farà ascoltare le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, dalle origini agli ultimi brani di FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione.

I biglietti per il concerto, incluso nella rassegna organizzata dal Sonic Park Stupinigi, in collaborazione con Regione Basilicata, Città di Matera hanno registrato il sold-out sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Dice.